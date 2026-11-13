ابرناکی و وزش باد فردا شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در لرستان
کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان در روزهای شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۵ پوشش ابر و وزش باد پیش بینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛کارشناس اداره کل هواشناسی لرستان گفت:برای فردا شنبه و روز یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان پوشش ابر همراه با افزایش سرعت وزش باد تا بازهی قابل ملاحظه در همه ی نقاط استان پیشبینی میشود.
راضیه مومنی فیلی افزود:با توجه به تغییرات دمایی پیشرو برای ۴۸ ساعت آینده نوسانات دمایی در استان رخ میدهد و دماهای شبانه روند افزایشی خواهند داشت.