ابرناکی و وزش باد فردا شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵ در لرستان

کارشناس هواشناسی لرستان برای آسمان استان در روز‌های شنبه و یکشنبه ۲۳ و ۲۴ آبان ۱۴۰۵ پوشش ابر و وزش باد پیش بینی کرد.