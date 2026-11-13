به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهروز قمرزاده با اشاره به فعالیت ۱۶ شالیکوبی فعال با ظرفیت تولید تقریبی ۳۸ هزار تن در این شهرستان بیان داشت: تعیین قیمت شالی و نرخ خدمات کمباین‌ها از دغدغه‌های اصلی حوزه تولید برنج است که با توجه به نوسانات و نامشخص بودن قیمت‌ها، نیازمند نظارت مستمر، هماهنگی‌های بین‌بخشی و ساماندهی دقیق زنجیره تولید و فرآوری است.

وی با تأکید بر لزوم قانون‌مند شدن فعالیت واحدهای صنفی در این حوزه افزود: کلیه شالیکوبی‌های غیرمجاز باید جهت اخذ مجوزهای لازم و طی مراحل قانونی، هرچه سریع‌تر به اتاق اصناف کشاورزی مراجعه نمایند تا فعالیت آن‌ها در چهارچوب ضوابط قانونی و استاندارد ادامه یابد.

قمرزاده تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و رصد دقیق مسائل مرتبط با شالی، کمباین‌ها و واحدهای فرآوری، تلاش می‌شود تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع موجود، ثبات و شفافیت لازم در بازار محصولات کشاورزی شهرستان برقرار شود.