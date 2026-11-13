نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه با تأکید بر ضرورت پایبندی مسئولان به قانون گفت: دخالت نمایندگان مجلس در عزل و نصب مدیران، خلاف قانون و دستورات صریح رهبری است.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز کرمانشاه، آیت الله غفوری در خطبه های نماز جمعه امروز با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه ( س)؛ تمسک به سیره فاطمی را حرکت در مسیر ولایت و صیانت از حدود الهی دانست و از حضور پرشور آحاد مردم مؤمن کرمانشاه در تشییع باشکوه هفت شهید گمنام قدردانی کرد.

امام جمعه کرمانشاه مهم‌ترین لازمه ولایتمداری، انقیاد و اطاعت عملی از فرامین رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: رهبر شهید بارها بر اصل تفکیک قوا و لزوم حمایت از دولت‌ها برای پیشبرد امور و انتفاع مردم تأکید کردند و با صراحت نمایندگان را از دخالت در امور اجرایی، عزل و نصب‌ها برحذر داشته‌اند.

وی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از دخالت نمایندگان در انتصابات گفت: برخی نمایندگان با تهدید، توهین و اعمال فشار بر مدیران، درصدد تحمیل خواسته‌های خود هستند و چنین رفتارهایی باید از فضای مدیریتی استان کنار گذاشته شود.

امام جمعه کرمانشاه با هشدار نسبت به بدعت‌های انتخاباتی نیز گفت: هم پولی که در این مسیر رد و بدل می‌شود و هم معامله‌ای که صورت می‌گیرد باطل و خلاف شرع است.

وی افزود: عادی‌سازی این رویه‌ها و سکوت در برابر آن خیانت به امانت مردم و خون شهداست و نباید اجازه داد عده‌ای سرنوشت جامعه را دستمایه معاملات نامشروع کنند.

خطیب جمعه کرمانشاه در ادامه به پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب اسلامی در خصوص مدیریت ایرانی تنگ هرمز اشاره کرد و گفت: این پیام ایشان درباره اعمال مدیریت مقتدرانه جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز و برچیدن پایگاه‌های دشمن در منطقه، نقطه عطفی در رویکرد دفاعی امت اسلام در مقابل مستکبران است.

خطیب جمعه کرمانشاه در پایان با تأکید بر گرامیداشت روز و هفته کتاب و کتابخوانی، خانواده‌ها و متولیان فرهنگی را به انس روزافزون کودکان، نوجوانان و جوانان با مطالعه دعوت کرد و آن را راهبردی حیاتی برای تعالی فکری جامعه دانست.