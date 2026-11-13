به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان ، آیت الله شعبانی موثقی در خطبه‌ی نماز جمعه امروز با تبیین خطبه‌ی فدکیه حضرت زهرا سلام الله علیها گفت در این خطبه سه رکن مهم جامعه بیان شده است. امام جمعه همدان افزود: نخستین موضوعی که در خطبه‌ی فدکیه بسیار بر آن تاکید شده عدالت است و عدالت محوری معیار درست رفتار‌های اجتماعی و سیاسی است. وی تصریح کرد: در دنیای امروز مبنای حق بر اساس قدرت و زور استوار است و ریشه‌ی بعضی مشکلاتی که در جامعه مشاهده می‌شود بی عدالتی است.

نماینده ولی فقیه در استان همدان افزود: در خطبه‌ی فدکیه امامت یکی دیگر از ارکان جامعه است، چون امامت محور علم و معرفت و عامل وحدت و انسجام در جامعه است و مردم جامعه باید بر محور ولایت حرکت کند.

خطیب جمعه‌ی همدان همچنین مسئولیت پذیری اجتماعی را موضوع مهم دیگر مطرح شده در خطبه‌ی فدکیه بیان کرد و گفت: حضرت زهرا (س) همواره همه‌ی مردم را مسئول دانسته و بر مسئولیت پذیری همه مردم جامعه تاکید کردند

خطیب جمعه همدان در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به محدویت منابع انرژی تصریح کرد: با توجه به فرا رسیدن فصل سرما مدیریت مصرف انرژی بویژه در زمینه مصرف گاز لازم و ضروری است.