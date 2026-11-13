امام جمعه موقت گرگان با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر تهدید‌های خارجی گفت: برخلاف محاسبات دشمن که تصور می‌کرد فشار‌های نظامی موجب اختلاف و چنددستگی در کشور می‌شود، همراهی مردم، دولت و نیرو‌های مسلح، توطئه‌های آمریکا را ناکام گذاشته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ حجت‌الاسلام قربانعلی برقرار در خطبه‌های نماز جمعه گرگان با بیان اینکه ملت ایران در ماه‌های گذشته با وجود شرایط دشوار و گرما و سرما حضوری مستمر در میدان داشته‌اند، اظهار کرد: این میزان پایداری و همراهی مردم با نظام و نیرو‌های مسلح، نشان‌دهنده ایمان، اراده و انسجام ملی است.

وی با اشاره به ناکامی آمریکا در دستیابی به اهداف خود از طریق جنگ و فشار‌های نظامی افزود: واشنگتن با صرف هزینه‌های هنگفت و استفاده از ابزار‌های مختلف نظامی، سیاسی و تبلیغاتی تلاش کرده است در برابر ملت ایران مانع ایجاد کند، اما باید دید پس از ماه‌ها تقابل و جنگ، چه دستاوردی برای این کشور حاصل شده است.

امام جمعه موقت گرگان، اعتراف مقام‌های نظامی آمریکا به آسیب دیدن پایگاه‌های این کشور در منطقه خلیج فارس را نشانه‌ای از توانمندی ایران دانست و گفت: وقتی مقام‌های آمریکایی اذعان می‌کنند بخش زیادی از پایگاه‌هایشان در منطقه آسیب دیده و حتی تاریخ مصرف حضور نظامی آنها به پایان رسیده است، این اظهارات بیانگر قدرت و اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.

برقرار همچنین با اشاره به اظهارات یکی دیگر از مقام‌های آمریکایی درباره جایگاه ایران در خاورمیانه تصریح کرد: اذعان به اینکه کشور‌های منطقه به این نتیجه رسیده‌اند ایران قدرت نخست خاورمیانه است، اعترافی مهم و فضیلتی بزرگ برای ملت و نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

وی تحولات سیاسی اخیر در آمریکا را از دیگر پیامد‌های مقاومت ایران برشمرد و اظهار کرد: پس‌لرزه‌های ضربه سنگین ایران به دولت دونالد ترامپ و حزب جمهوری‌خواه، تنها به عرصه انتخابات محدود نمانده و اختلاف‌نظر‌ها درباره ادامه جنگ به درون کاخ سفید نیز کشیده شده است.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره افزود: این تحولات نشان می‌دهد پیامد‌های شکست آمریکا به ساختار قدرت در این کشور نیز سرایت کرده و اختلاف میان مقام‌های سیاسی، نظامی و دستیاران کاخ سفید افزایش یافته است.