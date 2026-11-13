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به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۲۲ دیگ حلیم نذری به همت هیئت امناء و خیرین نیکاندیش مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان تکاب طبخ و میان مردم توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۲۲ دیگ حلیم نذری به همت هیئت امناء و خیرین نیکاندیش مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان تکاب طبخ و میان مردم توزیع شد.
این اقدام خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ نذر، احسان و اطعام نیازمندان و در راستای گرامیداشت مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شد.