به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۲۲ دیگ حلیم نذری به همت هیئت امناء و خیرین نیک‌اندیش مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان تکاب طبخ و میان مردم توزیع شد.

پخت و توزیع ۲۲ دیگ حلیم نذری در تکاب به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

پخت و توزیع ۲۲ دیگ حلیم نذری در تکاب به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،به مناسبت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ۲۲ دیگ حلیم نذری به همت هیئت امناء و خیرین نیک‌اندیش مسجد حضرت فاطمه زهرا (س) شهرستان تکاب طبخ و میان مردم توزیع شد.

این اقدام خداپسندانه با هدف ترویج فرهنگ نذر، احسان و اطعام نیازمندان و در راستای گرامیداشت مقام والای حضرت فاطمه زهرا (س) انجام شد.