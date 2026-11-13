معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تایید نهایی بیش از ۳۶ هزار متقاضی زمین در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خبر داد.







به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجید سعید دریس‌زاده اظهار کرد: اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در خوزستان با توجه به استقبال گسترده خانواده‌ها از این طرح، در دستور کار جدی اداره کل راه و شهرسازی قرار دارد و تاکنون بیش از ۸۳ هزار متقاضی برای بهره‌مندی از مزایای آن و دریافت زمین ثبت نام کرده‌اند.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تامین اراضی مورد نیاز متقاضیان بیان کرد: تاکنون بیش از ۲۱ هزار قطعه زمین در سطح استان شناسایی و احصا شده که در حال حاضر مراحل آماده‌سازی آنها در حال انجام است.

دریس‌زاده ادامه داد: پس از تکمیل زیرساخت‌ها و طی تشریفات قانونی، اراضی شناسایی‌شده متناسب با شرایط و ضوابط تعیین‌شده در اختیار خانواده‌های واجد شرایط قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به روند واگذاری زمین در قالب این قانون تصریح کرد: تاکنون بیش از ۹ هزار و ۸۰۰ قطعه زمین به خانواده‌های مشمول تخصیص یافته و فرآیند واگذاری سایر اراضی نیز با جدیت و شتاب در حال پیگیری است.

دریس‌زاده تاکید کرد: اداره کل راه و شهرسازی خوزستان با استفاده از تمامی ظرفیت‌های موجود، تامین زمین برای خانواده‌های مشمول و کاهش دغدغه‌های مرتبط با مسکن را دنبال می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: تسریع در شناسایی و الحاق اراضی جدید و فراهم‌سازی مقدمات ساخت مسکن، از اولویت‌های این اداره کل است تا اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با سرعت بیشتری در استان دنبال شود.

بر اساس این گزارش استان خوزستان با بیش از پنج میلیون نفر یکی از استان های پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.