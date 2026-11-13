امام جمعه زنجان با تأکید بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا(س)، ترویج معارف فاطمی و مهدوی، تقویت روحیه مقاومت و توکل به خداوند را از نیازهای امروز جامعه برشمرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ حجت‌الاسلام و المسلمین سید مصطفی حسینی در خطبه‌های نماز جمعه زنجان با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت ترویج فرهنگ فاطمی در جامعه تاکید کرد و گفت: سیره حضرت فاطمه زهرا(س) با تأکید بر بندگی، عفاف، بصیرت و دفاع از ولایت، الگویی برای تشخیص حق از باطل و حضور مؤثر در عرصه‌های فردی و اجتماعی است.

امام جمعه زنجان افزود:جایگاه معنوی آن حضرت حاصل بندگی، عبودیت، زهد و مجاهدت در مسیر الهی است و سیره ایشان نشان می‌دهد زن و مرد در دستیابی به مراتب کمال و تقوا تفاوتی ندارند.

وی با اشاره به تأثیر فرهنگ فاطمی در انقلاب اسلامی، ترویج این فرهنگ را ضرورتی برای جامعه دانست و گفت: ایستادگی در مسیر حق حتی در شرایطی که امکانات و نیروها محدود است، از مهم‌ترین درس‌های سیره حضرت زهرا(س) به شمار می‌رود.

امام جمعه زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اهمیت کتاب‌خوانی و نقش کتاب در ارتقای آگاهی و مقابله با فریب‌گری استکبار، کتاب «حقیقت عظیم» را که مجموعه‌ای از بیانات رهبر انقلاب درباره حضرت فاطمه زهرا (س) است، به نمازگزاران معرفی کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی با اشاره به اینکه پیروی از مکتب فاطمی به ابراز ارادت محدود نمی‌شود، یاری مظلومان و کمک‌رسانی به آسیب‌دیدگان غزه و لبنان را از الزامات این فرهنگ دانست و با اشاره به تخریب چادر آوارگان بر اثر بارندگی، خواستار مشارکت مردم در پویش‌های حمایتی و کمک‌های انسان‌دوستانه شد.

امام جمعه زنجان همچنین با اشاره به میزبانی این استان از شهدای گمنام، آنان را الگوهایی از ایثار و دفاع از ولایت عنوان کرد و گفت: شهدای گمنام اگرچه در زمین ناشناخته‌ اند، نزد خداوند جایگاهی بلند دارند و مسیر زندگی آنان با فرهنگ فاطمی و دفاع از حق پیوند خورده است.