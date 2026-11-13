امام جمعه سردشت با تبریک هفته کتاب و کتابخوانی، بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد و از کندی روند ساخت کتابخانه ابن‌سینا و بلاتکلیف ماندن کتاب‌های اهدایی به این کتابخانه انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،ماموستا محمد واوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سردشت، با اشاره به فرارسیدن هفته کتاب و کتابخوانی کتاب را یکی از مهم‌ترین ابزار‌های رشد فکری و فرهنگی جامعه دانست و بر ضرورت تشویق مردم، به‌ویژه جوانان و نوجوانان، به مطالعه تأکید کرد.

وی همچنین با انتقاد از روند کند ساخت کتابخانه ابن‌سینا در سردشت اظهار کرد: با گذشت سه سال، این ساختمان هنوز تکمیل نشده و کتاب‌های اهدایی دکتر نادر کریمیان، از سردشت، نیز به دلیل آماده نشدن کتابخانه، در انبار شهرداری خاک می‌خورند.

ماموستا واوی با اشاره به چهار عامل جدایی برادران از یکدیگر، شامل ارث و میراث، حسادت، زنان و مرگ، با استناد به آیات نخست سوره مبارکه همزه، نسبت به مال‌اندوزی و دلبستگی افراطی به ثروت هشدار داد و تأکید کرد که دارایی دنیا نمی‌تواند ضامن جاودانگی انسان باشد.