به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، روزهای چهارشنبه ۲۰ و پنجشنبه ۲۱ آبان، دارندگان کد‌های ملی با رقم پایانی ۰ و ۱ امکان ثبت درخواست افزایش مبلغ کالابرگ داشتند و امروز، جمعه ۲۲ آبان، نوبت کد‌های ملی با رقم پایانی ۲، ۳ و ۴ است.

فردا، شنبه ۲۳ آبان، دارندگان کد‌های ملی با رقم پایانی ۵، ۶ و ۷ می‌توانند برای ثبت تقاضای افزایش مبلغ کالابرگ اقدام کنند و یکشنبه ۲۴ آبان، نوبت کد‌های ملی با رقم پایانی ۸ و ۹ خواهد بود.

همچنین روز‌های دوشنبه و سه شنبه ۲۵ و ۲۶ آبان به عنوان فرصت عمومی برای تمامی جاماندگان در نظر گرفته شده است.

جاماندگان طرح افزایش اعتبار کالابرگ الکترونیکی بر اساس رقم پایانی کد ملی است و متقاضیان برای مشاهده وضعیت مشمولیت و استفاده از خدمات طرح کالابرگ الکترونیکی باید از بخش مربوط به کالابرگ وارد سامانه دولت من شوند و در صورتی که مشمول افزایش اعتبار کالابرگ بودند، می‌توانند فرم خوداظهاری را تکمیل کنند.