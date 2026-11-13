به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان؛ نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در خطبه‌های نماز جمعه رشت در مصلای امام خمینی (ره) این شهر، با قدردانی از میدان داری مردم گفت: ملت مقتدر و متحد ایران اسلامی با تکیه بر آموزه‌های دینی، ولایت‌مداری و فرهنگ مقاومت، در برابر تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان ایستادگی کرده و همواره پیروز میدان است.

آیت الله رسول فلاحتی با اشاره به شرایط بحرانی و باران شدید در غزه که شرایط را برای مردم غزه و به خصوص کودکان سخت کرده است افزود: روزگار مردم غزه خوش نیست، اما جهان عرب تنها نظاره گر است.

وی در ادامه با اشاره به شروط هفتگانه ایران گفت: رییس جمهور آمریکا همواره در مورد ایران و مردمش دچار اشتباه محاسباتی است و هر روز تنها به فکر این است که از لحاظ رسانه‌ای مردم خود را آرام کند، اما ما هر روز بر مواضع خودمان تاکید بیشتری داریم تا به پیروزی نهایی برسیم.

خطیب نماز جمعه رشت با بیان اینکه غرب در بسیاری از مواقع کارشکنی‌های بسیاری در مورد کشورمان انجام داده‌اند افزود: بی شک نیرو‌های مسلح مقتدرمان به هرگونه تجاوز دشمن، جواب دندان شکنی خواهند داد.