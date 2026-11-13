خطیب جمعه بجنورد گفت: قدرت موشکی ایران حاصل تلاش‌های مستمر و ایثار شهداست و امروز این توانمندی امکان دفاع مقتدرانه از کشور در برابر تهدید‌های دشمن را فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری در خطبه‌های عبادی سیاسی نماز جمعه این هفته بجنورد گفت: رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت قدرت ایران تأکید داشتند و در همین راستا، توسعه توان موشکی و تقویت بنیه اقتصادی کشور را از ضرورت‌های اساسی می‌دانستند.

وی افزود: نامگذاری سال‌ها با محوریت مسائل اقتصادی نیز در راستای تقویت کشور و افزایش توانمندی‌های ملی انجام می‌شد تا ایران بتواند در برابر فشار‌ها و تهدید‌های دشمنان ایستادگی کند.

امام جمعه بجنورد با بیان اینکه به برکت تلاش متخصصان و ایثار شهدا، ایران به توانمندی‌های دفاعی و موشکی قابل توجهی دست یافته است، تصریح کرد: امروز باید با قدرت در میدان بمانیم و برای تقویت هرچه بیشتر کشور تلاش کنیم.

حجت الاسلام والمسلمین نوری خاطرنشان کرد: برد موشک‌های ایران فراتر از منطقه است و در صورت آغاز جنگ، اهداف و پایگاه‌های دشمن در هر نقطه‌ای که تهدیدی علیه ملت ایران باشند، در چارچوب توان دفاعی کشور هدف قرار خواهند گرفت.

حجت الاسلام والمسلمین نوری با تأکید بر ضرورت تقویت همه‌جانبه ایران گفت: امروز با دشمنانی مواجه هستیم که به قوانین بین‌المللی نیز پایبند نیستند؛ از این رو، باید در حوزه‌های مختلف اقتصادی، دفاعی و اجتماعی برای اقتدار کشور تلاش کنیم.

امام جمعه بجنورد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری رویداد ملی «ایران جان» در خراسان شمالی اظهار کرد: در قالب این رویداد ۶۰۰ ساعت برنامه از ظرفیت‌های استان در شبکه‌های ملی و حتی بین‌المللی پخش خواهد شد که فرصت ارزشمندی برای معرفی توانمندی‌های استان است.

وی افزود: این رویداد تریبونی برای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین فرصت‌های سرمایه‌گذاری خراسان شمالی است.

امام جمعه تصریح کرد: باید از این فرصت برای معرفی تصویری شایسته از استانی فهیم و شهیدپرور استفاده کنیم.

امام جمعه بجنورد همچنین با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: آن حضرت از ولایت امیرالمؤمنین علی (ع) دفاع و در این مسیر با زنان و مردان سخن می‌گفتند و حتی در وصیت خود نیز بر این موضوع تأکید داشتند.

وی افزود: امروز نیز باید تلاش کنیم در مسیر حضرت فاطمه زهرا (س) حرکت کنیم و از سیره و منش ایشان فاصله نگیریم