یک کشته و ۳ مصدوم بر اثر واژگونی پژو در محور نهبندان – بیرجند
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: واژگونی سواری پژو در محور نهبندان – بیرجند یک کشته و سه مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ رئیس پلیس راه خراسان جنوبی گفت: این حادثه ساعت ۹ و ۵۰ دقیقه صبح امروز جمعه ۲۲ آبان در محور نهبندان – بیرجند رخ داد که بر اثر آن دختر ۱۴ ساله خانواده ۵ نفرهای که از سیستان و بلوچستان به سمت بیرجند در حرکت بودند، جان خود را ازدست داد و 3 نفر هم مصدوم شدند.
سرهنگ کاظمی علت حادثه را خستگی و خواب آلودگی اعلام کرد.