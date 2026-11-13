به مناسبت هفته هوافضا؛ لانچر و موشک سجیل درتجمعات شبانه میدان امام خامنه‌ای گلپایگان به نمایش درآمد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به مناسبت هفته هوافضا و سالروزشهادت سردارحسین تهرانی مقدم پدرموشکی ایران؛ درتجمعات شبانه درمیدان امام خامنه‌ای گلپایگان لانچر و موشک سجیل به نمایش درآمد.

مردم حاضردرمیدان؛ با تماشای این دستاورد صنعت نظامی کشور؛ صنعت موشکی را مایه غرور و افتخار برای کشورمان دانستند و روح شهید تهرانی مقدم پدر موشکی ایران که عمر خود را در راه ساخت موشک و اقتدار ایران اسلامی صرف کرد را گرامی داشتند.