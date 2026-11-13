سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس پس از سال‌ها دوری از وطن، با حضور مردم شهیدپرور کردستان در سنندج تشییع و بدرقه شدند و یکی از این شهدا در سنندج آرام گرفت و دو شهید دیگر راهی تهران شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سال‌ها دور از وطن ماندندبی‌نام و نشان, اما در حافظه یک ملت جاودانه.

حالا سه شهید گمنام دفاع مقدس با استقبال و بدرقه باشکوه مردم کردستان به خانه بازگشتند.

پیکر این شهدا پس از سال‌ها جست‌و‌جو در مناطق عملیاتی کربلای ۵ و قلاویزان تفحص شد، اما با وجود بررسی‌های تخصصی، هویتشان همچنان ناشناخته باقی ماند.

سردار رضایی فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیزگمنامی شهدا را اوج اخلاص و وحدت ملی را عامل ناکامی دشمنان دانست.

در پایان این مراسم پیکر یکی از شهدا در اردوگاه فرهنگی تربیتی شهید سلیمان خاطر سنندج به خاک سپرده شد و دو شهید دیگر به معراج شهدای تهران بدرقه شدند.

با این خاکسپاری، شمار شهدای گمنام مدفون در کردستان به ۶۷ شهید در ۳۷ نقطه رسید.