نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با بیان اینکه بانوان باحجاب با تبیین مبانی حضرت زهرا(س)، نقش مهمی در گسترش فرهنگ فاطمی در جامعه دارند، تصریح کرد: پاسداری از حجاب و ترویج سیره فاطمی، از رسالت‌های مهم در مقابله با جنگ نرم و استحاله فرهنگی جامعه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی، نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی و امام جمعه مشهد مقدس، در خطبه‌های نماز جمعه بیست‌ودوم آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت جان‌سوز حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) که با حضور گسترده مجاوران و زائران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، به تبیین جلوه‌هایی از فرهنگ فاطمی و مسئولیت جامعه در پاسداری از این فرهنگ پرداخت.

آیت‌الله علم‌الهدی در ادامه، با اشاره به محدودیت وقت برای خطبه دوم، به طرح پرسشی درباره نحوه دفاع حضرت زهرا(سلام‌الله‌علیها) در جریان هجوم به خانه ایشان پرداخت و اظهار کرد: جمعیتی به در خانه صدیقه طاهره(سلام‌الله‌علیها) هجوم آوردند و همان‌طور که پیش‌تر نیز بیان کردیم، بنای آنان بر کشتن حضرت زهرا(س) بود و با قصد به شهادت رساندن ایشان تهاجم کردند.

وی با اشاره به گسترش بی‌حجابی در جامعه بیان کرد: مسئله به جایی رسیده است که بی‌حجابی در کشور در حال تبدیل‌شدن به یک رسم است؛ موضوع تنها این نیست که فرد بی‌حجاب در جامعه با تخلف مواجه نشود، بلکه اصل حجاب در حال از بین رفتن است و بی‌حجابی در کشور گسترش پیدا می‌کند. فجایعی در زمینه عریانی، فسق و توسعه فرهنگ نابکار غربی در جامعه ما در حال وقوع است تا فرهنگ فاطمی تغییر کند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به فرمایشات رهبر شهید و مظلوم انقلاب درباره وظیفه دستگاه‌های حکومتی در قبال مسئله حجاب گفت: مقام معظم رهبری، شهید مظلوم ما، در فرمایشات خود درباره این مسئله، برای حکومت تعیین وظیفه کردند و فرمودند: چون بی‌حجابی بی‌قانونی است و مخالفت با قانون به شمار می‌رود، دستگاه‌های حکومتی وظیفه دارند با بی‌حجابی مبارزه کنند و جلوی آن را بگیرند. ایشان به‌صراحت این موضوع را بیان کردند.

آیت‌الله علم‌الهدی با خطاب قرار دادن نمازگزاران و اشاره به مقاومت مردم در برابر آمریکا افزود: مگر شما مردم نیستید که اکنون حدود پنج، شش یا هفت ماه است در برابر آمریکا مقاومت می‌کنید؟ با همین روحیه مقاومت، در مسئله حجاب نیز مقاومت کنید.

وی در ادامه، با اشاره به برخی برداشت‌ها درباره نحوه تذکر حجاب و نگرانی از برهم‌خوردن وحدت جامعه گفت: اینکه گفته می‌شود با تذکر حجاب، وحدت جامعه به هم می‌خورد، درست نیست. مگر ما چگونه می‌خواهیم تذکر بدهیم؟ مگر می‌گوییم برای مسئله حجاب دعوا و درگیری راه بیندازید که وحدت را به هم‌ می‌زند؟

آیت‌الله علم‌الهدی با تأکید بر مسئولیت همگانی در پاسداری از فرهنگ فاطمی خاطرنشان کرد: برادران و خواهران، اگر ما بخواهیم کوچک‌ترین کوتاهی در این زمینه داشته باشیم؛ چه کسانی که در این مملکت مأموریت و مسئولیت حکومتی دارند و قدرت و امکانات در اختیارشان است و در انجام وظیفه کوتاهی می‌کنند و چه من و شما که در حد ظرفیت و توان خود مسئولیت داریم، در برابر حضرت زهرا(س) چه پاسخی خواهیم داشت؟

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی تصریح کرد: دشمن در کنار جنگ سخت، جنگ نرم را نیز در داخل کشور به راه انداخته است تا از درون، کشور را تصرف کند و بر آن مسلط شود. در شرایطی که رزمندگان ما در جبهه مشغول جنگ هستند، دشمن می‌خواهد از داخل، همه‌چیز را از ما بگیرد و با تسلط فرهنگی، جامعه را از هویت فاطمی خود دور کند.

آیت‌الله علم‌الهدی در ادامه با تأکید بر ضرورت ایفای مسئولیت اجتماعی در پاسداری از فرهنگ فاطمی اظهار کرد: من و شما باید وظیفه خودمان را انجام دهیم؛ در این صورت، عوامل حکومت نیز همراه خواهند شد. هنگامی که مسئولان ببینند شما چگونه در تجمعات حضور پیدا کرده‌اید و پای مقاومت ایستاده‌اید و رزمندگان شما نیز با شهامت پیشروی کرده‌اند، اگر در عرصه حجاب نیز وارد میدان شوید، ایستادگی کنید و بر موضع خود پافشاری داشته باشید، طبیعی است که عوامل حکومت نیز با شما همراه خواهند شد.