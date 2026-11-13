۷ هزار پرس غذای نذری با مشارکت خیران و همکاری دانشگاه علوم پزشکی، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، میان خانواده‌های نیازمند، مراکز حمایتی و همراهان بیماران در شیراز توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ۷ هزار پرس غذای نذری با مشارکت خیران و همکاری دانشگاه علوم پزشکی، هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) ،میان خانواده‌های نیازمند، مراکز حمایتی و همراهان بیماران در شیراز توزیع شد.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر در استان فارس و مسئول هیئت خادمین عاشقان ثارالله اظهار داشت: این اقدام با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان فارس و با هدف حمایت از خانواده‌های نیازمند، ایتام، شیرخوارگاه‌ها و همراهان بیماران در بیمارستان‌های دولتی انجام شده است.

وی با اشاره به پانزدهمین سال برگزاری مراسم فاطمیه توسط این مجموعه، افزود : موکب فاطمیه امسال به مدت یک ماه در میدان نمازی شیراز مستقر شده و به‌صورت شبانه‌روزی به مراجعین و مردم خدمات‌رسانی می‌کند.

رئیس مجمع جهانی حضرت علی‌اصغر افزود: علاوه بر توزیع غذا، پخت و توزیع رایگان نان با استفاده از دستگاه‌های صنعتی و پذیرایی با چای و دمنوش از دیگر برنامه‌های این موکب در ایام فاطمیه است.

وی با اشاره به مشارکت حدود ۱۵۰ نفر در برپایی این مراسم، تأکید کرد : هدف از این برنامه‌ها، حمایت از خانواده‌های بی‌سرپرست و تأمین بخشی از نیاز‌های اقلیمی و اجتماعی در قالب خدمات مذهبی و حمایتی است