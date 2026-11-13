گریه و عزاداری برای اهل بیت علیهم‌السلام تنها یک کنش احساسی نیست؛ بلکه یک گریه عزت‌مندانه و سیاسی است و جبهه استکبار بداند که جایگاه امامت و ولایت خط قرمز اسلام و ملت ایران است.

امام جمعه موقت ایلام: جایگاه امامت و ولایت؛ خط قرمز اسلام و ملت ایران است

امام جمعه موقت ایلام: جایگاه امامت و ولایت؛ خط قرمز اسلام و ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حجت‌الاسلام والمسلمین شمس‌اله سراج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ایلام؛ با اشاره به سیره سیاسی و اجتماعی حضرت صدیقه طاهره (س) اظهار کرد: یکی از اقدامات ماندگار حضرت زهرا (س)، حضور تمام‌قد در عرصه امر به معروف و نهی از منکر و دفاع از ولایت بود. وی اضافه کرد: آن حضرت نشان دادند که هرگاه پای حق در میان باشد؛ باید برای دفاع از آن پیش‌قدم شد.

سراج تشریح کرد: در موضوع امر به معروف و نهی از منکر؛ ابتدا بزرگان و افراد صاحب‌نفوذ باید وارد میدان شوند و مردم نیز پشت سر آنان حرکت کنند.

وی تصریح کرد: حضرت زهرا (س) با موضع‌گیری‌های صریح خود؛ به‌ویژه در ماجرای فدک؛ مقابل آنچه غصب حق می‌دانستند ایستادند و با سخنان روشنگرانه خود، نظام غصب را به چالش کشیدند.

امام جمعه موقت ایلام با تأکید بر این‌که دفاع حضرت زهرا (س) از ولایت؛ دفاعی جانانه و ماندگار در تاریخ است، تأکید کرد: عزاداری‌های ما باید در امتداد همان مسیر باشد؛ گریه ما باید گریه‌ای آگاهانه و سیاسی باشد تا دنیا بداند جایگاه ولایت و امامت چه جایگاهی است و این مسیر باید تا زمان ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) ادامه پیدا کند.

وی در ادامه با اشاره به گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا و برگزاری یادواره آنان، گفت: ما در محضر شهدا هستیم و از مردم که با حضور خود در مناسبت‌های مختلف؛ یاد و نام شهدا را زنده نگه می‌دارند، تشکر می‌کنم.

حجت‌الاسلام سراج در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به سال‌روز شهادت حسن تهرانی‌مقدم و روز هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این مناسبت را گرامی داشت و با اشاره به پیشرفت‌های صنعت دفاعی کشور اظهار کرد: با توجه به پیشرفت‌های شگفت‌انگیزی که در صنعت هوافضا اتفاق افتاده است و همچنین رونمایی و افتتاح مجموعه‌های جدید موشکی؛ دشمن باید بداند که در صورت آغاز مجدد جنگ، پایگاه‌های آن در فراسوی منطقه غرب آسیا نیز در تیررس توان موشکی ایران قرار خواهند گرفت.

وی با اشاره به قدرت موشک‌های نقطه‌زن جدید کشور گفت: برد و توان این موشک‌ها می‌تواند پایگاه‌های دوردست دشمن را نیز در بر بگیرد.

خطیب موقت نماز جمعه ایلام با بیان این‌که جنگ در هر شرایطی خسارت‌بار است، افزود: امیدواریم جنگی اتفاق نیفتد؛ اما اگر دشمن بار دیگر جنگی را آغاز کند، ملت ایران با توکل به خداوند از این میدان سربلند بیرون خواهد آمد و دشمنان آمریکایی و صهیونیستی ناچار به خروج از منطقه خواهند شد.

حجت‌الاسلام سراج در ادامه با اشاره به موضوع مذاکرات و شروط تعیین‌شده از سوی رهبر معظم انقلاب تبیین کرد: هفت شرطی که رهبر معظم انقلاب تعیین کرده‌اند؛ خط قرمز ملت ایران است و تا زمانی که این شروط اجرایی نشود، گفت‌وگویی با آمریکا نخواهیم داشت.

وی با اشاره به محاصره دریایی، هوایی و زمینی ایران، توصیف کرد: آمریکا در تلاش است مسیر‌های ورودی کشور را مسدود کند و طبیعتاً چنین اقدامی نباید بدون پاسخ و هزینه باقی بماند؛ باید به‌گونه‌ای عمل شود که دشمن از اقدام خود پشیمان شود.

امام جمعه موقت ایلام در بخش دیگری از سخنان خود، دو پیشنهاد را برای مواجهه با فشار‌ها و محاصره آمریکا مطرح کرد و گفت: البته تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده مسئولان و بزرگان نظام است و آنچه بیان می‌کنم صرفاً پیشنهاد شخصی بنده به‌عنوان یک طلبه است.

وی نخستین پیشنهاد خود را خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT) عنوان کرد و مدعی شد؛ عضویت در این معاهده تاکنون دستاوردی برای کشور نداشته و اطلاعات ارائه‌شده به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی موجب شناسایی و هدف قرار گرفتن دانشمندان هسته‌ای ایران شده است.

حجت‌الاسلام سراج در ادامه با اشاره به موضوع بازدارندگی دفاعی و توان هسته‌ای کشور، پیشنهاد کرد: رویکرد هسته‌ای ایران به سمت تولید سلاح اتمی تغییر کند و در این زمینه به آیه شریفه «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ» استناد کرد.

وی با بیان این‌که به اعتقاد او دستیابی به چنین توانی برای کشور دشوار نیست؛ به ماجرای جنگ طائف و استفاده از منجنیق برای مقابله با قلعه‌ها اشاره کرد و گفت: در آن زمان نیز پیامبر اسلام (ص) با مشورت سلمان فارسی و آشنایی با فناوری نظامی ایرانیان، دستور ساخت منجنیق را صادر کردند.

امام جمعه موقت ایلام با تأکید بر ضرورت به‌روز بودن توان دفاعی جهان اسلام افزود: همان‌گونه که در گذشته از فناوری‌های روز برای تقویت توان نظامی استفاده شده است؛ امروز نیز باید متناسب با شرایط و توانمندی‌های دشمن، تجهیزات و ابزار‌های بازدارنده در اختیار کشور باشد.

وی در ادامه سخنان خود درباره دیدگاه‌های فقهی مرتبط با سلاح هسته‌ای گفت: رهبر شهید در این زمینه فتوا داشتند؛ اما فتوا با تغییر شرایط زمان و مکان می‌تواند مورد بازنگری قرار گیرد.

حجت‌الاسلام سراج با اشاره به تغییر شرایط منطقه و تشدید فشار‌ها و محاصره علیه ایران، بیان کرد: شرایط امروز با گذشته متفاوت شده است و انتظار می‌رود رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره این موضوع و مسائل مرتبط با توان هسته‌ای کشور نظر و دیدگاه خود را اعلام کنند.

وی به سالروز درگذشت علامه طباطبایی نیز اشاره و بیان کرد: مکتب فلسفی و تفسیری علامه طباطبایی کاملاً متمایز و ویژه بود و نگاه نو ایشان همچون ملاصدرا برگرفته از عمق مفاهیم الهی و متمایز از عرفان و فلسفه یونان باستان بود.

حجت‌الاسلام سراج در ادامه با گرامی‌داشت هفته کتاب و کتابخوانی گفت: با گسترش فضای مجازی میزان گرایش و رغبت به مطالعه کم شده است و جوانان و خانواده‌ها باید بار دیگر به کتاب و کتابخوانی رو آورند.

امام جمعه موقت ایلام خاطرنشان کرد: حتی ورق زدن کتاب نیز می‌تواند برای انسان آموزنده باشد؛ بنابراین باید فرهنگ مطالعه را در جامعه ترویج کنیم و فرزندان خود را به کتابخوانی تشویق کنیم تا این فرهنگ دوباره رونق بگیرد.

امام جمعه موقت ایلام در آخرین بخش سخنان خود به وضعیت نظافت و بهداشت شهری پرداخت و ضمن قدردانی از اقدامات شهرداری در زمینه آسفالت معابر، نسبت به وضعیت نامناسب کانال‌ها، جوی‌های آب و انباشت زباله در سطح شهر انتقاد کرد.

حجت‌الاسلام سراج تأکید کرد: مسئولان قبل از بارندگی و حتی هنگام بارش، وضعیت کانال‌ها و جوی‌های شهر را بررسی کنند.