خطیب نماز جمعه زاهدان در خطبه‌های این هفته نماز جمعه زاهدان، آشنایی با معارف فاطمی و درس‌گیری از زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) را از راه‌های تحصیل تقوای الهی دانست و سالروز شهادت آن حضرت را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، آیت الله محامی با اشاره به نخستین سالروز فاطمیه بدون حضور رهبر شهید انقلاب اسلامی، یادآور شد: سال گذشته آخرین روضه‌ای بود که ایشان برگزار کرد و حاجتش را در روضه حضرت زهرا (س) گرفت و مانند مادرش به شهادت رسید؛ البته سنت و سیره ایشان به‌واسطه فرزند گرانقدرشان ادامه دارد.

وی احساس مسئولیت در برابر جامعه اسلامی را از درس‌های مهم سیره حضرت زهرا (س) دانست و گفت: آن حضرت در برابر انحراف جامعه اسلامی به میدان آمد و با سخنرانی، احتجاج و گفت‌و‌گو با بزرگان مهاجر و انصار به روشنگری پرداخت، اما با وجود مظلومیت و تحمل رنج، برای جلوگیری از تفرقه و حفظ وحدت جامعه اسلامی صبر کرد.

آیت‌الله محامی در ادامه به خطبه فدکیه اشاره کرد و افزود: این خطبه مجموعه‌ای از معارف اسلامی در حوزه خداشناسی، پیامبرشناسی، جایگاه قرآن و ضرورت عمل به احکام الهی است و تنها بخشی از آن به موضوع فدک اختصاص دارد. حضرت زهرا (س) در این خطبه با یادآوری خدمات پیامبر (ص)، انحرافات پس از رحلت ایشان را تبیین کرد، با استناد به آیات قرآن ادعای ارث نبردن فرزندان پیامبران را رد کرد و نسبت به سکوت مهاجر و انصار در برابر پایمال شدن حق خود هشدار داد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، درس‌آموزی امام شهید از سیره حضرت زهرا (س) را سومین محور سخنان خود برشمرد و اظهار داشت: امام شهید هم روضه‌دار حضرت زهرا (س) بود و برای ترویج معارف و ارزش‌های فاطمی تلاش می‌کرد و هم برترین منادی وحدت در جامعه اسلامی بود و به ما آموخت که ترویج فرهنگ فاطمی با وحدت شیعه و سنی منافاتی ندارد؛ چراکه وحدت به معنای دست کشیدن از مبانی و اعتقادات مذهبی نیست، بلکه به معنای تعامل و همکاری برای عزت جامعه اسلامی است.

وی پایمردی ملت ایران در مسیر ولایت را چهارمین درس سیره حضرت زهرا (س) دانست و گفت: ملت ایران از آن حضرت درس ایستادگی در مسیر ولایت و امامت را گرفته‌اند و از دوران انقلاب اسلامی و همراهی با امام خمینی (ره) تا دوران رهبری امام شهید و امروز در همراهی با رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، بر این مسیر استوار مانده‌اند و در برابر فشار‌ها و توطئه‌های دشمن مقاومت می‌کنند.

آیت‌الله محامی در پنجمین محور سخنان خود، بی‌تفاوتی سران کشور‌های اسلامی در برابر ظلم را امتداد همان خط انحرافی دانست و با انتقاد از سکوت و همکاری آنان با آمریکا و رژیم صهیونیستی، به جنایات این رژیم در غزه و وضعیت دشوار مردم و کودکان فلسطینی در سرمای زمستان اشاره کرد و گفت: فریاد حضرت زهرا (س) همچنان در گوش تاریخ طنین‌انداز است که چرا با وجود مشاهده ظلم و برخورداری از قدرت و امکانات، در برابر آن سکوت می‌کنید؟