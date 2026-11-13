امام جمعه درچه در شهرستان خمینی شهر گفت: تفاوتی میان سیاست‌های خصمانه دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه، همچون تهدیدهای اتمی و تحریم‌ها، وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه درچه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به سابقه خصومت احزاب آمریکایی با جمهوری اسلامی گفت: در طول ۴۷ سال گذشته، هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا در دشمنی با ملت ایران همراه بوده‌اند و تفاوتی در ماهیت سیاست‌های آنها وجود ندارد.

به گفته حجت‌الاسلام سید محمد علی موسوی تهدید‌های اتمی، تحریم‌های اقتصادی و فشار‌های سیاسی، در دوره‌های مختلف از سوی هر دو حزب اعمال شده و رویکرد ضدیت با ایران، نقطه اشتراک آنهاست.

وی با اشاره به اظهارات اخیر دونالد ترامپ افزود: رئیس‌جمهور آمریکا خود اعتراف کرده است که شکست‌های سیاسی‌اش ریشه در مقاومت ملت ایران دارد و این اظهارات نشان می‌دهد که ایستادگی ایران، معادلات سیاسی آمریکا را تحت تأثیر قرار داده است.

امام جمعه درچه در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر وحدت میان احزاب حاکم آمریکا در قبال ایران، اضافه کرد: تصور اینکه با تغییر حزب حاکم در آمریکا، سیاست خصمانه این کشور نسبت به ایران تغییر کند، تصوری نادرست است؛ چراکه هر دو حزب در چارچوب منافع نظام سلطه حرکت می‌کنند و در حمایت از رژیم صهیونیستی و ایران‌هراسی با یکدیگر اشتراک دارند.

شهر درچه از توابع بخش مرکزی شهرستان خمینی‌شهر در استان اصفهان و در فاصله حدود ۸ کیلومتری مرکز اصفهان قرار دارد.