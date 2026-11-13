به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید جودی آخرین وضع بازسازی مناطق مسکونی آسیب‌دیده از جنگ را تشریح کرد.

او از تعمیر بیش از ۹۷ هزار واحد از مجموع ۱۰۲ هزار خانه نیازمند تغمیر خبر داد و گفت عملیات تعمیر مابقی واحدها تا پایان آبان به پایان می‌رسد.

معاون امور بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن افزود: برای ۷۵۰ واحد از یکهزار و ۲۰۰ واحد تخریب‌شده، پروانه ساختمانی صادر شده و کار اجرایی آن‌ها آغاز شده است.

جودی تصریح کرد: برنامه‌ریزی شده است تا عملیات ساخت همه این واحدهای مسکونی تا پایان سال ۱۴۰۶ به اتمام برسد.