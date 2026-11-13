به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

عناوین مهم رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا

- شی جین‌پینگ: میراث سون یات‌سن باید به نیرویی برای تحقق احیای ملی چین تبدیل شود.

- معاون رئیس‌جمهور چین در اجلاس رهبران کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در ترکیه شرکت کرد.

- چین از ابتکار سازمان ملل برای هشدار زودهنگام در برابر مخاطرات طبیعی حمایت کرد.

- چین بر ضرورت همکاری روسیه و آمریکا برای ایجاد چارچوب امنیتی پایدار در اروپا تأکید کرد.

- فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه در دیدار با وزیر خارجه عمان خواستار همکاری کشور‌های منطقه برای بازگرداندن صلح و ثبات به خاورمیانه و خلیج فارس شد.

روزنامه چاینا دیلی

- چین و کانادا برای تقویت و گسترش روابط تجاری و اقتصادی توافق کردند.

- رشد تجارت خارجی چین با افزایش واردات و تقاضای جهانی برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی شتاب گرفته است.

- بانک مرکزی چین بر تقویت تقاضای داخلی و افزایش حمایت‌های سیاستی از اقتصاد تأکید کرد.

- هنگ‌کنگ در رتبه چهارم آسیا از نظر رقابت‌پذیری دیجیتال و هوش مصنوعی قرار گرفت.

- چین مقررات جدیدی برای مدیریت منابع ژنتیکی انسانی منتشر کرد.

- پارلمان رژیم صهیونیستی فعالیت خود را آغاز کرد. گیدئون ساعر برای تشکیل دولت تلاش می‌کند.

روزنامه گلوبال تایمز

- چین در واکنش به بیانیه وزیران خارجه گروه هفت درباره تایوان، این گروه را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد.

- شواهد و اسناد تازه‌ای درباره جنایات جنگی نیرو‌های ژاپنی در استفاده از سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی در چین منتشر شد.

- کارشناسان چینی درباره تلاش آمریکا برای ایجاد رقابت فضایی با چین در مأموریت بازگرداندن نمونه‌های مریخ هشدار دادند.

- نیروی هوایی ارتش چین در هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس خود بر روند نوسازی و تقویت توان دفاعی تأکید کرد.

- چین با اشاره به نقش محصولات انرژی پاک خود در جهان، بر ضرورت همکاری بین‌المللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.

سی‌جی‌تی‌ان

- فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه در سفر به عمان خواستار تلاش مشترک کشور‌های منطقه برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه شد.

- چین بر ضرورت حل اختلافات منطقه‌ای از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره تأکید کرد.

- معاون رئیس‌جمهور چین در اجلاس رهبران کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا شرکت کرد.

- چین و ترکیه بر گسترش همکاری‌های راهبردی و اقتصادی تأکید کردند.

- چین از ابتکار سازمان ملل برای ایجاد سامانه هشدار زودهنگام در برابر مخاطرات طبیعی حمایت کرد.

- چین خواستار همبستگی کشور‌های جنوب جهانی برای تحقق توسعه سبز شد.

- پکن بر اهمیت همکاری با کشور‌های منطقه برای بازگرداندن ثبات به خلیج فارس و خاورمیانه تأکید کرد.

روزنامه مردم

- ایجاد چشم‌اندازی تازه برای حاکمیت قانون و ساخت نظام حقوقی در چین.

- تجربه احیای اقتصادی یک شهرستان در غرب چین پس از خروج از فقر.

- مشارکت مردم در اجرای سیاست‌های توسعه‌ای و تحقق اهداف برنامه پنج‌ساله جدید چین.

- تقویت نظارت مالی و حسابداری برای حفاظت از منابع و دارایی‌های عمومی.

- افتتاح مرکز خبری هفته نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶

خبرگزاری سرویس خبری چین

- افزایش شتاب تجارت خارجی چین با اتکا به رشد واردات و تقاضای جهانی برای فناوری‌های هوش مصنوعی.

- سفارت چین از ژاپن خواست عامل تعرض به سفارت این کشور را به‌شدت مجازات کند.

- رئیس مذاکرات کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، نقش چین را در گذار جهانی به انرژی‌های تجدیدپذیر مهم دانست.

- سه منطقه زمین‌شناسی چین به فهرست میراث جهانی افزوده شدند.

- همکاری‌های چین در حوزه اقتصاد سبز و فناوری‌های انرژی پاک در اجلاس تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گرفت.

روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست

- احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه ترامپ، شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در دستور کار رایزنی‌های دیپلماتیک قرار گرفت.

- چین در آستانه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شنژن، به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای است.

- چین و آمریکا در حال بررسی ایجاد خط ارتباطی مستقیم برای مدیریت حوادث مرتبط با هوش مصنوعی هستند.

- چین در واکنش به مواضع گروه هفت درباره تایوان، مخالفت خود را با آنچه دخالت در امور داخلی این کشور می‌داند اعلام کرد.

- چین درصدد ایجاد سامانه ماهواره‌ای هوش مصنوعی فضایی با همکاری عمان است.

- تحولات خاورمیانه و پیامد‌های بحران ایران بر دستور کار نشست پیش‌روی رهبران چین و آمریکا و مناسبات منطقه‌ای سایه انداخته است.