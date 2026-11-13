مهمترین عناوین امروز روزنامههای جهان ۲۲ آبان
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۲۲ آبان ۱۴۰۵ را میتوانید در این خبر ببینید.
عناوین مهم رسانههای چین
خبرگزاری شینهوا
- شی جینپینگ: میراث سون یاتسن باید به نیرویی برای تحقق احیای ملی چین تبدیل شود.
- معاون رئیسجمهور چین در اجلاس رهبران کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در ترکیه شرکت کرد.
- چین از ابتکار سازمان ملل برای هشدار زودهنگام در برابر مخاطرات طبیعی حمایت کرد.
- چین بر ضرورت همکاری روسیه و آمریکا برای ایجاد چارچوب امنیتی پایدار در اروپا تأکید کرد.
- فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه در دیدار با وزیر خارجه عمان خواستار همکاری کشورهای منطقه برای بازگرداندن صلح و ثبات به خاورمیانه و خلیج فارس شد.
روزنامه چاینا دیلی
- چین و کانادا برای تقویت و گسترش روابط تجاری و اقتصادی توافق کردند.
- رشد تجارت خارجی چین با افزایش واردات و تقاضای جهانی برای محصولات مرتبط با هوش مصنوعی شتاب گرفته است.
- بانک مرکزی چین بر تقویت تقاضای داخلی و افزایش حمایتهای سیاستی از اقتصاد تأکید کرد.
- هنگکنگ در رتبه چهارم آسیا از نظر رقابتپذیری دیجیتال و هوش مصنوعی قرار گرفت.
- چین مقررات جدیدی برای مدیریت منابع ژنتیکی انسانی منتشر کرد.
- پارلمان رژیم صهیونیستی فعالیت خود را آغاز کرد. گیدئون ساعر برای تشکیل دولت تلاش میکند.
روزنامه گلوبال تایمز
- چین در واکنش به بیانیه وزیران خارجه گروه هفت درباره تایوان، این گروه را به دخالت در امور داخلی خود متهم کرد.
- شواهد و اسناد تازهای درباره جنایات جنگی نیروهای ژاپنی در استفاده از سلاحهای بیولوژیک و شیمیایی در چین منتشر شد.
- کارشناسان چینی درباره تلاش آمریکا برای ایجاد رقابت فضایی با چین در مأموریت بازگرداندن نمونههای مریخ هشدار دادند.
- نیروی هوایی ارتش چین در هفتادوهفتمین سالگرد تأسیس خود بر روند نوسازی و تقویت توان دفاعی تأکید کرد.
- چین با اشاره به نقش محصولات انرژی پاک خود در جهان، بر ضرورت همکاری بینالمللی برای مقابله با تغییرات اقلیمی تأکید کرد.
سیجیتیان
- فرستاده ویژه چین در امور خاورمیانه در سفر به عمان خواستار تلاش مشترک کشورهای منطقه برای برقراری صلح و ثبات در خاورمیانه شد.
- چین بر ضرورت حل اختلافات منطقهای از طریق گفتوگو و مذاکره تأکید کرد.
- معاون رئیسجمهور چین در اجلاس رهبران کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل در آنتالیا شرکت کرد.
- چین و ترکیه بر گسترش همکاریهای راهبردی و اقتصادی تأکید کردند.
- چین از ابتکار سازمان ملل برای ایجاد سامانه هشدار زودهنگام در برابر مخاطرات طبیعی حمایت کرد.
- چین خواستار همبستگی کشورهای جنوب جهانی برای تحقق توسعه سبز شد.
- پکن بر اهمیت همکاری با کشورهای منطقه برای بازگرداندن ثبات به خلیج فارس و خاورمیانه تأکید کرد.
روزنامه مردم
- ایجاد چشماندازی تازه برای حاکمیت قانون و ساخت نظام حقوقی در چین.
- تجربه احیای اقتصادی یک شهرستان در غرب چین پس از خروج از فقر.
- مشارکت مردم در اجرای سیاستهای توسعهای و تحقق اهداف برنامه پنجساله جدید چین.
- تقویت نظارت مالی و حسابداری برای حفاظت از منابع و داراییهای عمومی.
- افتتاح مرکز خبری هفته نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در سال ۲۰۲۶
خبرگزاری سرویس خبری چین
- افزایش شتاب تجارت خارجی چین با اتکا به رشد واردات و تقاضای جهانی برای فناوریهای هوش مصنوعی.
- سفارت چین از ژاپن خواست عامل تعرض به سفارت این کشور را بهشدت مجازات کند.
- رئیس مذاکرات کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، نقش چین را در گذار جهانی به انرژیهای تجدیدپذیر مهم دانست.
- سه منطقه زمینشناسی چین به فهرست میراث جهانی افزوده شدند.
- همکاریهای چین در حوزه اقتصاد سبز و فناوریهای انرژی پاک در اجلاس تغییرات اقلیمی مورد توجه قرار گرفت.
روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پست
- احتمال برگزاری نشست سهجانبه ترامپ، شی جینپینگ و ولادیمیر پوتین در دستور کار رایزنیهای دیپلماتیک قرار گرفت.
- چین در آستانه نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در شنژن، به دنبال تقویت همکاریهای اقتصادی منطقهای است.
- چین و آمریکا در حال بررسی ایجاد خط ارتباطی مستقیم برای مدیریت حوادث مرتبط با هوش مصنوعی هستند.
- چین در واکنش به مواضع گروه هفت درباره تایوان، مخالفت خود را با آنچه دخالت در امور داخلی این کشور میداند اعلام کرد.
- چین درصدد ایجاد سامانه ماهوارهای هوش مصنوعی فضایی با همکاری عمان است.
- تحولات خاورمیانه و پیامدهای بحران ایران بر دستور کار نشست پیشروی رهبران چین و آمریکا و مناسبات منطقهای سایه انداخته است.
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
راسیسکایا گازتا
-نیروهای مسلح اوکراین تلاش کردند تأسیساتی را در شمال استان آستراخان هدف قرار دهند؛ ۳۰ پهپاد در این منطقه سرنگون شدند.
-کشورهای اروپایی بر سر «ضرورت ساده» مذاکره با روسیه به توافق نمیرسند.
-در پی حمله پهپادی به منطقه ولگوگراد، یک مرکز جوانان و سه ساختمان پنجطبقه آسیب دیدند.
وزگلیاد
-رهبران اتحادیه اروپا از گفتوگو با روسیه درباره معماری امنیتی خودداری کردند.
-در پی حمله پهپادی به استان ولگوگراد، چهار نفر کشته شدند.
-۱۴۴ پهپاد در مسیر نزدیکشدن به مسکو سرنگون شدند.
ایزوستیا
-سرویس امنیت فدرال روسیه تصاویری از بازداشت یک تبعه خارجی را که برای انجام حمله تروریستی در استاوروپل برنامهریزی میکرد، منتشر کرد.
-پولیتیکو از کنار گذاشتهشدن جیدی ونس از مذاکرات درباره ایران خبر داد.
-هلند از آمریکا درخواست خرید ۴۷۹ موشک «سایدویندر» کرد.
کامرسانت
-طی شب گذشته نزدیک به هزار و ۲۰۰ پهپاد بر فراز خاک روسیه سرنگون شدند.
-اختلال در خدمات مایکروسافت کاربران ۷۴ کشور را تحت تأثیر قرار داد.
-هزینه کشورهای اروپایی برای خرید گاز طبیعی مایع از روسیه طی ۱۰ ماه، ۲۱ درصد افزایش یافت.
اربکا
-پیشبینی شد که میزان بارش برف در مسکو در شب سال نو کمتر از حد معمول اقلیمی باشد.
-علیاف از برنامههای افزایش صادرات گاز به اروپا خبر داد.
-ونزوئلا اعلام کرد ۹۹ درصد درآمدهای نفتی خود را به پرداخت مستمری و حقوق اختصاص داده است.
مهمترین عناوین روزنامهها و خبرگزاریهای پاکستان
رادیو پاکستان
- دیدار شهباز با اردوغان: پاکستان و ترکیه بر تسریع اجرای طرحهای مشترک و گسترش همکاریهای اقتصادی تاکید کردند
- پاکستان در شورای امنیت حملات انصارالله یمن به عربستان را محکوم کرد
- پاکستان و ازبکستان راههای گسترش همکاریهای کشاورزی را بررسی کردند
اکسپرس
- کشته شدن ۷۴ تروریست در عملیات نیروهای امنیتی پاکستان در ایالتهای بلوچستان و خیبرپختونخوا
- ادعای ایران درباره هدف قرار دادن سامانه راداری هشدار آمریکا در بحرین
- ادعای رسانههای ایران درباره حمله هوایی به شهر سیریک در استان هرمزگان
- ناکامی حمله تروریستی با خودروی بمبگذاری شده در مستونگ؛ ۲ کشته و ۱۷ زخمی برجا گذاشت
هم نیوز
- کاهش دوباره قیمت بنزین و گازوئیل در پاکستان برای سومین روز متوالی
- روابط عمومی ارتش پاکستان: اجرای تعهدات توافق مکه آغاز شده است
- حمله رژیم صهیونیستی به بیمارستانی در غزه؛ ۵ نفر از جمله یک جراح به شهادت رسیدند
- اعتراض ایران به پیشنهاد پاداش آمریکا برای ارائه اطلاعات هستهای و ارسال نامه به سازمان ملل
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
ملیت
-بالگرد نظامی سقوط کرد؛ ۴ شهید
نفس
-بروکراتهای روی پول، کادر فساد
صباح
-مُهر ترکیه بر اجلاس اقلیم
-ترکیه، جزیره اعتماد منطقه
-بحران فرهنگ و تمدن، بارِ پسماند است
تورکگون
-ترکیه، جزیره اعتماد منطقه
-هیچیک از شهروندانمان گرسنه و بیپناه نخواهد ماند
ترکیه
-نسلکشی را نمیتوانید پنهان کنید
-۴ شهید داریم؛ بالگرد سقوط کرد
ینی آکیت
-ترکیه، جزیره ثبات منطقه
-یک محفل دیگر در حزب جدید
ینیشفق
کشتار در بیمارستان
فراخوان «مسئولیتپذیری» از کشورهای توسعهیافته
جمهوریت
-سانسور از دل بحران صندوق بیرون آمد
-اهداف محقق نمیشود
-قانون صندوق در دستور کار دادگاه قانون اساسی
عناوین اصلی ومهم روزنامههای انگلیس
مترو
-با اعمال قوانین جدید برای جریمه عملکردهای ضعیف شرکتهای آب، پاداشهای کلان مدیران این شرکتها مسدود شد
فایننشال تایمز
-استعفای جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، پس از افشای اتهامات مربوط به روابط خارج از چارچوب، این غول فناوری را در بحرانی جدی فرو برده است.
دیلی اکسپرس
-منتقدان، اندی برنهم را متهم کردند که با تلاش برای ایجاد روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا، منافع بریتانیا را «به حراج» گذاشته است.
دیلی استار
-با کاهش شدید و ناگهانی دما و پیشبینی بارش برف سنگین در نقاط مختلف بریتانیا، این روزنامه از فرا رسیدن هوای بسیار سرد خبر داد.
دیلی میل
-گزارشها نشان میدهد که طرح نخست وزیر برای بازنگری در روابط با اتحادیه اروپا هزینههای سرسامآوری به همراه خواهد داشت و بریتانیا را ناگزیر به پذیرش قوانین جدید بروکسل میکند.
گاردین
-جنسن هوانگ، مدیرعامل انویدیا، به دنبال انتشار گزارشهایی درباره روابط شخصیاش از جمله با یک فرد مشکوک به جاسوسی، از سمت خود کنارهگیری کرد.
دیلی تلگراف
-بر اساس طرح جدید دولت، اداره مالیات بریتانیا (HMRC) مجاز خواهد بود حتی دههها پس از درگذشت افراد، پرونده مالیاتی متوفیان را برای بررسی بدهیهای احتمالی بازرسی کند.
دیلی میرور
-طی دو سال گذشته و در پی طرحهای سرکوب و پاکسازی پلیس، روزانه حدود صد قبضه سلاح سرد از خیابانهای بریتانیا جمعآوری شده است.
آیپیپر
-منابع خبری از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات بریتانیا با اتحادیه اروپا خبر داده و اعلام کردهاند که توافق جدید ۹۵ درصد پیش رفته است.
سان
-راسل برند که اوایل این هفته به بیش از ۱۰ سال زندان محکوم شده بود، قرار است به زندان فوقامنیتی ویکفیلد منتقل شود.