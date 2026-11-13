پرچمداری رسانه لرستان در ترویج فرهنگ غدیر؛ صداوسیمای لرستان دستگاه فرهنگی برتر استان شد
صداوسیمای مرکز لرستان در همایش تخصصی«فاطمه زهرا (س)،نخستین پرچمدار ولایت امیرالمؤمنین (ع)» به عنوان دستگاه فرهنگی برتر استان از سوی بنیاد بینالمللی غدیر معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛روابط عمومی صداوسیمای مرکز لرستان اعلام کرد:همایش تخصصی فاطمه زهرا(س) همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) و با حضور حجتالاسلاموالمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه خرمآباد، جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی، فعالان فرهنگی و خادمان غدیر برگزار شد
در این همایش صداوسیمای لرستان در راستای تعمیق و ترویج فرهنگ غدیر و همکاری مؤثر در برنامههای مناسبتی دهه ی امامت و ولایت از بین ۸۸ دستگاه ،به عنوان «دستگاه فرهنگی برتر استان» از سوی بنیاد بینالمللی غدیر معرفی و از حامد فاتحی مدیرکل صداوسیمای لرستان به عنوان مدیر برتر در پیشبرد گفتمان غدیر و اجرای موفق طرحهای مرتبط با دهه امامت و ولایت با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.
در بخشی از این لوح سپاس آمده است:
«بیتردید، تحقق شایسته اهداف و برنامههای این مناسبت بزرگ، مرهون برنامهریزی منسجم، تلاش متعهدانه و اهتمام خالصانه خدمتگزاران این عرصه است. از تلاشهای ارزشمند، تعهد مسئولانه و خدمات صادقانه جنابعالی در راستای پیشبرد اهداف و برنامههای بنیاد غدیر و به عنوان دستگاه اجرایی برتر دبیرخانه بنیاد بینالمللی غدیر استان، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و این لوح سپاس تقدیم میشود.»