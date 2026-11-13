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به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛روابط عمومی صداوسیمای مرکز لرستان اعلام کرد:همایش تخصصی فاطمه زهرا(س) همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت زهرا (س) و با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه خرم‌آباد، جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی، فعالان فرهنگی و خادمان غدیر برگزار شد

در این همایش صداوسیمای لرستان در راستای تعمیق و ترویج فرهنگ غدیر و همکاری مؤثر در برنامه‌های مناسبتی دهه ی امامت و ولایت از بین ۸۸ دستگاه ،به عنوان «دستگاه فرهنگی برتر استان» از سوی بنیاد بین‌المللی غدیر معرفی و از حامد فاتحی مدیرکل صداوسیمای لرستان به عنوان مدیر برتر در پیشبرد گفتمان غدیر و اجرای موفق طرح‌های مرتبط با دهه امامت و ولایت با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.

در بخشی از این لوح سپاس آمده است:

«بی‌تردید، تحقق شایسته اهداف و برنامه‌های این مناسبت بزرگ، مرهون برنامه‌ریزی منسجم، تلاش متعهدانه و اهتمام خالصانه خدمتگزاران این عرصه است. از تلاش‌های ارزشمند، تعهد مسئولانه و خدمات صادقانه جنابعالی در راستای پیشبرد اهداف و برنامه‌های بنیاد غدیر و به عنوان دستگاه اجرایی برتر دبیرخانه بنیاد بین‌المللی غدیر استان، صمیمانه تقدیر و تشکر نموده و این لوح سپاس تقدیم می‌شود.»