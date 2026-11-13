خطیب نماز جمعه یزد با هشدار نسبت به تلاش دشمنان برای القای یأس و ناامیدی در جامعه از طریق جنگ روانی و رسانه‌ای، بر تبعیت از رهنمود‌های رهبر معظم انقلاب، تاکید کرد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت‌الله سیدمحمدرضا مدرسی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر یزد با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف روحیه مردم اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی دشمن در شرایط کنونی، تأثیرگذاری بر افکار عمومی از طریق فضای مجازی، کانال‌ها و گروه‌های رسانه‌ای و گسترش شبهات و شایعات با هدف ایجاد ترس، نگرانی و تزلزل در اراده مردم است.

وی با بیان اینکه دشمنان با انتشار اخبار نادرست، فضاسازی‌های روانی و بزرگ‌نمایی مشکلات به دنبال هدف قرار دادن امید و اعتماد مردم هستند، از مردم به‌ویژه جوانان خواست با هوشیاری و بصیرت، اخبار منتشرشده در فضای مجازی را بررسی کنند و اجازه ندهند جنگ روانی دشمن بر افکار و تصمیم‌های آنان اثر بگذارد.

امام جمعه موقت یزد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با اتکا به اقتدار ملی، همراهی مردم و رهبری‌های حکیمانه مقام معظم رهبری در برابر استکبار جهانی ایستاده است و هوشیاری، همبستگی و حضور آگاهانه مردم، توطئه‌های دشمنان را با شکست مواجه خواهد کرد.

آیت الله مدرسی از همه اقشار جامعه خواست با درک شرایط کشور از اختلاف‌افکنی و دامن زدن به فضای ناامیدی پرهیز کنند و با وحدت، همدلی و مسئولیت‌پذیری در مسیر تقویت اقتدار و پیشرفت کشور گام بردارند.

وی خاطرنشان کرد: مسئولان باید با روحیه خدمتگزاری، کار و تلاش مضاعف و حضور مؤثر در میان مردم، مشکلات و مطالبات جامعه را پیگیری کنند؛ چراکه تقویت اعتماد عمومی و امید اجتماعی نیازمند عملکرد مسئولانه و تلاش عملی مدیران است.

امام جمعه موقت یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) بر ضرورت شناخت و تبیین سیره و شخصیت این بانوی بزرگ اسلام تأکید کرد و گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی ارزشمند برای همه مسلمانان و به‌ویژه بانوان هستند و باید ابعاد مختلف زندگی، رفتار و مسئولیت‌پذیری ایشان برای نسل جوان تبیین شود.

آیت الله مدرسی گفت: پیروی از سیره حضرت زهرا (س) نباید به برگزاری مراسم و بیان فضائل محدود شود، بلکه بانوان و همه افراد جامعه باید آموزه‌های اخلاقی، معنوی و اجتماعی آن حضرت را در رفتار و زندگی خود به کار گیرند.