تیم پدل پسران کشورمان در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا - اندونزی، با برتری مقابل عربستان جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، تیم پدل پسران کشورمان که برای حضور در رقابت‌های قهرمانی جوانان آسیا در اندونزی به سر می‌برد، در مرحله نیمه‌نهایی مقابل عربستان، یکی از مدعیان این رقابت‌ها به میدان رفت. شاگردان ارسلان محمدی در این بازی عملکرد درخشانی را از خود به نمایش گذاشتند و موفق شدند جواز حضور در مرحله نهایی را به دست آورند.

در رده سنی کمتر از ۱۴ سال، تیم ایران با ترکیب علیرضا حاجی‌ملاحیدر و پارسا ذوالفقاری کامبک زد و با برتری ۴ بر ۶، ۷ بر ۵ و ۶ بر ۴ اولین برد ایران را رقم زدند.

در دومین بازی و رده سنی کمتر از ۱۶ سال، طا‌ها دهقانی و رامتین رافعی برای ایران به میدان رفتند که این بازی با برد قاطع تیم کشورمان همراه بود و با برتری مشابه ۶ بر صفر به پایان رسید تا کار به دیدار سوم و رده سنی کمتر از ۱۸ سال کشیده نشود. با این نتیجه، تیم ایران جواز حضور در فینال رقابت‌های پدل قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد.

رقابت‌های پدل رده‌های سنی قهرمانی جوانان آسیا از ۱۶ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۵ با حضور تیم‌های مختلف آسیایی در حال برگزاری است که نمایندگان ایران در سه رده سنی کمتر از ۱۴، ۱۶ و ۱۸ سال و در دو بخش دختران و پسران به مصاف رقبای خود رفته‌اند.

تیم پسران کشورمان تحت نظر ارسلان محمدی و حمید مبارکی به سرپرستی محمدحسین نقاشیان در این رویداد حضور دارد. علیرضا حاجی‌ملاحیدر، تیام نصیری، رامتین رافعی، سپهر مهربخش، سید دانیال احرامیان، صدرا عاطفی، آراد آسوده، پارسا ذوالفقاری، طا‌ها دهقان، علی تقی‌زاده، عطاالله فرحناک و مهراد منصوری تیم پسران ایران را تشکیل می‌دهند.