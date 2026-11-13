امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به تحولات تنگه هرمز و پاسخ به پایگاه‌های آمریکا در منطقه گفت: جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی را قاطعانه پاسخ می‌دهیم و ایستادگی در برابر دشمن برای حفظ اقتدار و عزت کشور ضروری است.



به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بیرجند، به تحولات تنگه هرمز و حمله به پایگاه‌های آمریکا در کشور‌های منطقه اشاره کرد و گفت: جنگ ترکیبی که آمریکا و رژیم صهیونیستی به راه انداخته‌اند را قاطعانه پاسخ می‌دهیم.

حجت‌الاسلام نوفرستی افزود: مقابله با تهدید‌های دشمن و حفظ اقتدار کشور، به آمادگی و ایستادگی در عرصه‌های مختلف نیاز دارد.

وی این اقدامات را در چارچوب دفاع در برابر حمله و تهدید ارزیابی کرد و گفت: ایستادگی در برابر دشمن، برای حفظ اقتدار و عزت کشور ضروری است.

امام جمعه موقت بیرجند با اشاره به سابقه مداخلات آمریکا در ایران، از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تاکنون گفت: رویارویی کنونی با دشمن آمریکایی ادامه همان تقابل است و پاسخی به یاوه گویی آمریکای کودک کش است.

حجت‌الاسلام نوفرستی با اشاره به فراز‌هایی از خطبه حضرت فاطمه زهرا (س)، نماز را عامل دوری از کبر و غرور دانست و گفت: اطاعت از اهل‌بیت (ع) موجب سامان یافتن جامعه و امامت، حول محور ولایت مانع تفرقه است.

وی جهاد را مایه عزت جامعه اسلامی دانست و افزود: جهاد تنها به عرصه نظامی محدود نمی‌شود و تلاش در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، علمی و فکری را نیز دربرمی‌گیرد.