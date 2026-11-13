نماینده ولی‌فقیه در استان البرز و امام جمعه کرج با تأکید بر اینکه قدرت حقیقی انسان در ثروت، مقام و ابزار‌های مادی خلاصه نمی‌شود، گفت: مکتب تربیتی حضرت فاطمه زهرا (س) با پیوند عقلانیت و وحی، قدرتی درونی در انسان ایجاد می‌کند که او را در برابر فشار‌ها و دشواری‌ها ثابت‌قدم نگه می‌دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز ، آیت‌الله سیدمحمدمهدی حسینی‌همدانی در خطبه‌های نماز جمعه کرج، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، نماز و عبودیت را از مهم‌ترین ارکان شکل‌گیری اقتدار درونی دانست و بر ضرورت ترویج فرهنگ نماز در خانواده‌ها و دستگاه‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بسیاری از افراد قدرت را در برخورداری از ثروت، مقام و امکانات مادی جست‌وجو می‌کنند، افزود: این قدرت‌ها ماهیتی گذرا و بی‌ثبات دارند، اما قدرت برخاسته از ایمان و تربیت فاطمی، استحکام روحی انسان را در برابر تلاطم‌های بیرونی حفظ می‌کند.

امام جمعه کرج، نظام تربیتی حضرت زهرا(س) را الگویی جامع و جهان‌شمول برای انسان‌سازی دانست و گفت: این مکتب به گروه خاصی اختصاص ندارد و بر پایه پیوند عقلانیت و وحی، انسان‌هایی با ایمان، استقامت و قدرت تشخیص تربیت می‌کند.

حسینی‌همدانی نماز را محور اصلی عبودیت و ابزار تقویت این قدرت درونی عنوان کرد و افزود: نماز انسان را از تکبر، خودمحوری، غرور و تفاخر دور می‌کند و با ایجاد آرامش و ثبات شخصیتی، زمینه استواری فرد در مسیر بندگی را فراهم می‌سازد.

وی با انتقاد از سبک شمردن نماز، خواستار توجه جدی خانواده‌ها، به‌ویژه پدران و مادران، و دستگاه‌های فرهنگی به ارتقای کیفیت نماز شد و تأکید کرد: ترویج فرهنگ نماز نباید صرفاً به توصیه‌های عمومی محدود بماند، بلکه باید با برنامه‌های عملی در خانواده و جامعه دنبال شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان البرز در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حضور پیکرهای مطهر ۱۳ شهید گمنام در مصلی کرج، این شهیدان را حامل پیام استقامت، مقاومت، عزت، مردانگی و استقلال دانست و گفت: این شهدا سال‌ها از خانواده و سرزمین خود دور ماندند، اما فداکاری آنان همچنان چراغ راه آینده جامعه است.

وی همچنین با اشاره به تحولات اجتماعی کشور در ماه‌های گذشته، حضور مردم در صحنه را مورد توجه قرار داد و آن را از جلوه‌های ایستادگی و پایبندی به ارزش‌های دینی و ملی توصیف کرد.

امام جمعه کرج در ادامه خطبه‌ها با اشاره به موضوع جریان نفاق و روایت سامری، نسبت به ترویج تفکراتی که با ظاهری مذهبی، جامعه را از مقابله با ظلم و حمایت از جبهه مقاومت بازمی‌دارند، هشدار داد.

حسینی‌همدانی افزود: یکی از آسیب‌های جدی، ترویج بی‌تفاوتی در برابر ظلم و استفاده از ابزار رسانه برای آمیختن حق و باطل است؛ از این رو باید در برابر جریان‌هایی که با شعارهای مذهبی، سازش با ستمگران را توجیه می‌کنند، هوشیار بود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در جبهه حق، به سخنان رهبر معظم انقلاب درباره انسجام و همبستگی اشاره کرد و گفت: نسبت جامعه با جبهه حق و باطل باید روشن باشد و نباید به بهانه نظم، توسعه و پیشرفت، عدالت و حقوق مردم نادیده گرفته شود.

امام جمعه کرج در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد مجامع بین‌المللی در برابر بحران‌های انسانی منطقه، از کشورهای اسلامی و دولت‌های عربی خواست برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی و کمک به مردم تحت ستم اقدام کنند.

وی همچنین با انتقاد از عادی‌سازی روابط برخی کشورهای منطقه با رژیم صهیونیستی، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های کشورهای اسلامی برای حمایت از مردم آسیب‌دیده و جلوگیری از ادامه بحران‌های انسانی تأکید کرد.

حسینی‌همدانی در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به ایام فاطمیه، خواستار گسترش فضاسازی متناسب با این ایام در معابر و محله‌های کرج شد و گفت: جلوه‌های عزاداری حضرت زهرا(س) باید در سطح شهر نمایان‌تر باشد و مدیریت شهری و شهروندان با مشارکت یکدیگر در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی با اشاره به ظرفیت مشارکت مردمی در نصب پرچم‌های عزاداری، تأکید کرد: پاسداشت مناسبت‌های مذهبی نباید صرفاً یک وظیفه اداری تلقی شود، بلکه باید از سر ارادت و محبت به اهل‌بیت(ع) مورد توجه قرار گیرد.