معاون آموزشی جهاددانشگاهی با اشاره به رویکرد این نهاد در توسعه آموزش‌های کوتاه‌مدت تخصصی، از واگذاری مأموریت تدوین دوره‌های تخصصی طراحی و ساخت طلا و جواهر به دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و هنر این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مهدی باصولی با تأکید بر اینکه توسعه آموزش‌های تخصصی نیازمند شناخت دقیق ظرفیت‌های علمی و مهارتی واحد‌های تابعه است، اظهار کرد: فرآیند ایجاد مدارس تخصصی پس از ارزیابی دقیق عملکرد و توانمندی‌های دانشی و مهارتی واحدها، سازمان‌ها و مؤسسات جهاد دانشگاهی انجام می‌شود تا مأموریت‌های آموزشی با بالاترین اثربخشی واگذار گردند.

وی با تبیین جایگاه این مدارس افزود: مدارس تخصصی به‌عنوان بازوی علمی گروه‌های تخصصی و در هماهنگی با دفتر برنامه‌ریزی و توسعه آموزش فعالیت می‌کنند. وظیفه اصلی این مراکز، رصد بازار کار، نیازسنجی دقیق مخاطبان و طراحی دوره‌های هدفمند بر اساس نیاز‌های مهارتی روز است تا در نهایت، ضمن ارتقای مهارت تخصصی فراگیران، فرصت‌های شغلی پایداری در جامعه ایجاد شود.

باصولی با اشاره به دلایل انتخاب دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و هنر به‌عنوان یکی از این مدارس تخصصی تصریح کرد: پیشینه درخشان این دانشکده در آموزش‌های آکادمیک هنر و معماری، به‌ویژه رشته‌های صنایع‌دستی و هنر‌های اسلامی، ظرفیت دانشی متمایز آن در حوزه طراحی و ساخت طلا و جواهر، و همچنین نقش‌آفرینی مؤثر این مجموعه در منطقه و مشارکت در فرآیند ثبت شهر یزد به‌عنوان شهر جهانی زیورآلات، از دلایل اصلی واگذاری این مأموریت است.

معاون آموزشی جهاددانشگاهی خاطرنشان کرد: با واگذاری مأموریت‌های مشابه برای توسعه مدارس تخصصی، انتظار می‌رود دوره‌های تخصصی با استاندارد‌های حرفه‌ای و متناسب با نیاز‌های واقعی بازار کار تدوین و اجرا شوند و نتایج آنها در ارتقای مهارتی و اشتغال جوامع هدف کاملاً اثربخش باشد.