به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ در مراسم اجتماع بزرگ عزاداران فاطمی و یادواره شهدای دفاع مقدس رمضان، حاضران با سوگواری و عزاداری در رثای حضرت فاطمه زهرا (س)، یاد و خاطره شهدای والامقام دفاع مقدس رمضان را گرامی داشتند و بر ادامه راه شهدا و پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند.

این اجتماع معنوی با برنامه‌های عزاداری، مداحی و ذکر مصائب بانوی دو عالم همراه بود و شرکت‌کنندگان با تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا، بر حفظ فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کردند.