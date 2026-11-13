انتخابات شورای دانش آموزی در ۳۰۰ مدرسه گچساران
۲۹ امین دوره انتخابات شورای دانشآموزی در ۳۰۰ مدرسه شهرستان گچساران برگزار شد.
مرضیه قنواتیان با بیان اینکه داوطلبان به مدت یک هفته، برنامهها و دیدگاههای خود در مدرسه را بیان کردند افزود: در هر مدرسه، متناسب با جمعیت دانشآموزی، ۵.۷ و ۹ نفر بهعنوان اعضای شورای دانشآموزی انتخاب میشوند.
فرماندار گچساران نیز گفت: این انتخابات با هدف تقویت مشارکت دانشآموزان در تصمیمگیریهای مدرسه، مسئولیتپذیری و پیگیری مطالبات آنان برگزار شد.
ایوب مقیمی ادامه داد: بر اساس این برنامه، قرار است از ظرفیت دانشآموزان منتخب مدارس در شورای آموزش و پرورش شهرستان نیز استفاده شود تا زمینه مشارکت بیشتر دانشآموزان در تصمیمگیریهای آموزشی و پرورشی فراهم شود.