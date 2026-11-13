به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیر آموزش و پرورش گچساران گفت: در این انتخابات، دانش‌آموزان با حضور پای صندوق‌های رأی، نمایندگان مورد نظرشان را انتخاب کردند.

مرضیه قنواتیان با بیان اینکه داوطلبان به مدت یک هفته، برنامه‌ها و دیدگاه‌های خود در مدرسه را بیان کردند افزود: در هر مدرسه، متناسب با جمعیت دانش‌آموزی، ۵.۷ و ۹ نفر به‌عنوان اعضای شورای دانش‌آموزی انتخاب می‌شوند.

فرماندار گچساران نیز گفت: این انتخابات با هدف تقویت مشارکت دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌های مدرسه، مسئولیت‌پذیری و پیگیری مطالبات آنان برگزار شد.