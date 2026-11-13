طی مراسمی با حضور رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان و جمعی از مسئولان محلی، مراسم تودیع و معارفه امام جمعه بخش زواره اردستان در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این مراسم از ۲۶ سال خدمت حجت‌الاسلام عبدالله عسکری امام جمعه قبلی زواره تجلیل و حجت‌الاسلام احسان‌الله برزگرپیشه به‌عنوان امام جمعه جدید معرفی شد.

بر اساس اعلام ستاد سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان اصفهان، حجت‌الاسلام احسان‌الله برزگرپیشه، امام جمعه پیشین بخش مهاباد، به‌عنوان امام جمعه جدید زواره معرفی شده است.

در معرفی او با توجه به روحیه ارتباط نزدیک با جوانان و نوجوانان، ابراز امیدواری شده است که حضور وی زمینه‌ساز تقویت ارتباط نسل جدید با مسجد و نماز جمعه و افزایش نشاط و پویایی در این سنگر عبادی و سیاسی باشد.

زواره شهری از توابع بخش زواره شهرستان اردستان در استان اصفهان است که در حاشیه جنوبی دشت کویر ایران و در فاصله ۱۲ کیلومتری شمال شرقی اردستان قرار دارد.