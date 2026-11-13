شاکی یک پرونده ضرب و جرح در اردبیل به حرمت تشییع شهید گمنام و ایام فاطمیه و با وساطت شورای حل اختلاف از دریافت پنج میلیارد ریال دیه صرف نظر و زمینه آزادی زندانی را فراهم کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، و به نقل از روابط عمومی معاونت شورای حل اختلاف دادگستری کل استان اردبیل، معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری و معاون شورای حل اختلاف استان اردبیل از تحقق یک سازش میان دو خانواده در اردبیل خبر داد.

حجت‌الاسلام سیدحسین علوی اظهار کرد: در پی وقوع درگیری و نزاع میان دو خانواده در محله کاظم‌آباد اردبیل که منجر به ضرب‌وجرح شده بود، یکی از طرفین پرونده چند ماه را در زندان سپری می‌کرد و به پرداخت بیش از پنج میلیارد ریال دیه محکوم شده بود.

وی افزود: با تلاش هیأت صلح محله کاظم‌آباد، زمینه صلح و سازش میان طرفین فراهم شد و امروز، هم‌زمان با تشییع پیکر مطهر یک شهید گمنام در حسینیه سیدالشهداء محلات سیزده‌گانه اردبیل، اعضای خانواده شاکی در اقدامی خداپسندانه و به حرمت حضرت فاطمه زهرا (س) در کنار پیکر مطهر شهید، رضایت‌نامه خود را امضا کردند.

معاون قضایی رئیس‌کل دادگستری ادامه داد: این خانواده، بدون دریافت حتی یک ریال از حق قانونی خود، از دریافت بیش از پنج میلیارد ریال دیه صرف‌نظر کردند تا زمینه آزادی محکوم و بازگشت وی به آغوش خانواده فراهم شود.