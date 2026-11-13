۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزار در یکی از ساختمان‌های مسکونی شیراز کشف شد ؛ این تجهیزات که برای فعالیت به برق سه‌فاز نیاز دارند، با مصرف برقی معادل ۷۰ خانوار، باعث فشار شدید بر شبکه توزیع شده بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر امور برق ناحیه ۷ شیراز گفت: ۸ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزار در راستای مقابله با مصارف غیرمجاز انرژی در یکی از ساختمان‌های مسکونی شیراز کشف شد. این تجهیزات که برای فعالیت به برق سه‌فاز نیاز دارند، با مصرف برقی معادل ۷۰ خانوار، باعث فشار شدید بر شبکه توزیع شده بود.

سید پرهام منفرد اعلام کرد : ااین دستگاه‌ها از مدل M۵۳S هستند که با استفاده از سیستم خنک‌کننده مبتنی بر گردش آب و اتصال به کندانسور، به‌صورت تقریباً بی‌صدا فعالیت می‌کنند.

این تجهیزات که در یک ساختمان مسکونی خالی از سکنه کشف شده‌اند، پس از جمع‌آوری برای طی مراحل قانونی به آگاهی منطقه انتظامی غرب شیراز تحویل داده شدند.

محمد حضرتی، مدیر دفتر نظرت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز، با اشاره به ابعاد این کشف، اظهار داشت: ۸ دستگاه کشف‌شده در این منطقه، به‌تنهایی مصرف برقی معادل ۷۰ خانوار دارند.

وی افزود که از ابتدای سال جاری تاکنون، مجموعاً ۱،۱۰۱ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در محدوده عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق شیراز کشف و جمع‌آوری شده است.

حضرتی با انتقاد از این شیوه فعالیت، آن را «سرقت پنهان انرژی» نامید و تصریح کرد: استفاده از ماینر‌ها باعث تحمیل بار اضافی به شبکه، افزایش دمای تجهیزات، افت ولتاژ و احتمال بروز خاموشی می‌شود. او تأکید کرد که این فعالیت‌ها علاوه بر تضییع حقوق مشترکان قانون‌مدار، امکان برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت بار و تأمین برق پایدار را با اختلال مواجه می‌کند.

مدیر دفتر نظرت و کنترل لوازم اندازه‌گیری برق شیراز از شهروندان خواست با گزارش موارد مشکوک، در مسیر صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از هدررفت انرژی و سرمایه‌های ملی همکاری کنند.