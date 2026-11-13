به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون بیس بال آسیا در تایوان؛ هومن منصوریان برای دومین دوره به عنوان عضو هیئت اجرایی این فدراسیون انتخاب شد.

نمایندگان عربستان، هنگ کنگ، تایلند و فیلیپین دیگر نفرات انتخاب شده هیئت اجرایی بودند.

در این مجمع همچنین جفری کو از تایوان برای بار دوم به عنوان رئیس فدراسیون بیس بال آسیا و نمایندگان ژاپن، کره جنوبی و چین به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.