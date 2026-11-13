فرمانده انتظامی گچساران از کشف و ضبط چهار دستگاه استخراج رمزارز غیرمجاز در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سرهنگ ارسلان خادمیان فرمانده انتظامی گچساران گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری تعدادی دستگاه استخراج رمزارز قاچاق در یک منزل مسکونی در این شهرستان، بررسی موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پاسگاه آبشیرین قرار گرفت.

سرهنگ خادمیار افزود: مأموران پس از انجام بررسی‌های لازم و بازرسی از منزل موردنظر، چهار دستگاه ماینر غیرمجاز را کشف و ضبط کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گچساران با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه، ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.