لیگ برتر کنگ‌فو بانوان کشور در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان و در استایل‌های مومای و اوسیمای به میزبانی زرین‌شهر برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فاطمه شهریاری، نایب‌رئیس فدراسیون کنگ‌فو و هنر‌های رزمی، گفت: رقابت‌های استایل اوسیمای با حضور نمایندگان ۲۲ باشگاه از سراسر کشور برگزار شد و ورزشکاران در رده‌های سنی مختلف با یکدیگر به رقابت پرداختند.

وی شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر، ارتقای سطح فنی ورزشکاران، ایجاد فرصت رقابت میان باشگاه‌ها و آماده‌سازی بانوان کنگ‌فوکار برای حضور قدرتمند در مسابقات ملی و بین‌المللی را از اهداف برگزاری این لیگ عنوان کرد.