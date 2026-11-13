امام جمعه مهاباد، نیروی هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نماد صلابت، اقتدار و آمادگی نیرو‌های مسلح کشور در برابر تهدید‌ها و تجاوز دشمنان دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به هفته نیروی هوافضای سپاه اظهار کرد: از ۱۶ تا ۲۲ آبان‌ماه به عنوان هفته نیروی هوافضای سپاه نام‌گذاری شده و این نیرو جلوه‌ای از اقتدار دفاعی، خودباوری ملی و پیشرفت علم بومی ایران است.

وی با تبریک این هفته، از رشادت و ایستادگی نیرو‌های هوافضای سپاه در مقابله با حملات دشمنان آمریکایی و صهیونیستی در جنگ اخیر قدردانی کرد و افزود: نیرو‌های هوافضا با تکیه بر ایمان، دانش و توانمندی‌های بومی، در مسیر دفاع از خاک و میهن ایستادگی کردند و با عملیات‌های خود، معادلات دشمنان را برهم زدند.

امام جمعه مهاباد همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره فرماندهان شهید حوزه هوافضا، به‌ویژه شهید حسن تهرانی‌مقدم و شهید حاجی‌زاده، از تلاش‌ها و مجاهدت‌های آنان در مسیر تقویت توان دفاعی و موشکی کشور تجلیل کرد.

ماموستا امامی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با اشاره به آغاز هفته کتاب و کتابخوانی، بر اهمیت ترویج فرهنگ مطالعه در جامعه تأکید کرد و گفت: مهاباد همچون نگینی در منطقه، به نویسندگان، روشنفکران و فعالان عرصه علم و فرهنگ خود افتخار می‌کند و امیدواریم نسل جدید نیز ادامه‌دهنده راه این بزرگان باشد.

وی همچنین در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم افزود: خداوند به کسانی که تقوا پیشه کنند و در برابر مشکلات صبر و استقامت داشته باشند، وعده داده است که آنان را به اهدافشان می‌رساند و پاداشی بی‌حساب عطا می‌کند.