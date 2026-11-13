نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، در دیدار با نخبگان و طلاب استان چهارمحال و بختیاری، بر پیوند میان دانش و ایمان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز چهارمحال و بختیاری، حجت الاسلام مهدوی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه‌ی تحصیلات و تخصص در مسیر تعالی جامعه، گفت: پیروی از ولایت فقیه در مسیر ظهور منجی، همان تحقق اسلام ناب محمدی است.

وی همچنین با اشاره به اهمیت نقش‌آفرینی فرهیختگان در جامعه، بهره‌مندی نخبگان استان از محضر اساتید در حوزه‌های مختلف علمی و تخصصی را عامل اصلی رشد و تعالی فردی و اجتماعی دانست.