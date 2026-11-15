به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، این رقابت‌ها در دو بخش زنان و مردان و در سه رده سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان برگزار شد و برترین ها برای اعزام به مسابقات کشوری معرفی شدند.

بخش بانوان

رده سنی نوجوانان

نازنین خدابخشیان شاهرود

دیانا خیری شاهرود

فاطمه حسیبی شاهرود

رده سنی جوانان

مریم عزیزپور مهدیشهر

هانیه کیقبادی شاهرود

هستی خلیل‌نژاد. دامغان

رده سنی بزرگسالان

فریبا فهیمی شاهرود

نیلوفر احمدی مهدیشهر

ملیحه طیری دامغان

بخش آقایان

رده سنی نوجوانان

محمدامین رجب‌پور مهدیشهر

پارسا اسدی شاهرود

طا‌ها قنبریان شاهرود

رده سنی جوانان

امیرعلی عرب مهدیشهر

علی ملا حسنی شاهرود

امیرمحمد رجبی سمنان

رده سنی بزرگسالان

رضا بهزادی سمنان

محمدعلیاری شاهرود

امیر عمادی سمنان

این رقابت‌ها در راستای توسعه ورزش قهرمانی، شناسایی و پرورش استعداد‌های برتر و تقویت پشتوانه دو و میدانی استان سمنان برگزار شد