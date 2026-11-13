مسابقات تکواندو یادبود شهدای دانش‌آموز میناب با حضور ۳۰۱ ورزشکار در دو بخش آقایان و بانوان به میزبانی فولادشهر در شهرستان لنجان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ احمدرضا مقصودی، رئیس هیئت تکواندو شهرستان لنجان، گفت: در این رقابت‌ها ۱۳۲ تکواندوکار در بخش آقایان و ۱۶۹ ورزشکار در بخش بانوان حضور دارند و برای کسب عنوان‌های برتر با یکدیگر رقابت می‌کنند.

وی با اشاره به حضور ورزشکارانی از شهرستان‌های اصفهان، لنجان، مبارکه، دهاقان و سمیرم افزود: شناسایی استعداد‌های برتر و تقویت ظرفیت تکواندوکاران برای حضور قدرتمند در رقابت‌های ملی و بین‌المللی از اهداف برگزاری این مسابقات است.