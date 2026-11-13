رئیس جمهور چین شی جین پینگ، ریاست سی‌وسومین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اپک در شنژن را بر عهده دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، وزارت خارجه چین اعلام کرد : شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور ریاست سی‌وسومین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) را که هفته آینده در شهر شنژن برگزار می‌شود بر عهده خواهد داشت.

بر اساس اعلام وزارت خارجه چین این نشست روز‌های ۱۸ و ۱۹ نوامبر (۲۷ و ۲۸ آبان) با شعار «ساخت جامعه آسیا و اقیانوسیه برای شکوفایی مشترک» برگزار خواهد شد.

شی جین‌پینگ علاوه بر ریاست این اجلاس در نشست مدیران عامل سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه که روز‌های ۱۷ و ۱۸ نوامبر برگزار می‌شود نیز حضور خواهد یافت و سخنرانی اصلی مراسم افتتاحیه را ایراد خواهد کرد.

رئیس‌جمهور چین همچنین به افتخار رهبران و نمایندگان شرکت‌کننده در این اجلاس ضیافت رسمی برگزار می‌کند و در حاشیه نشست با شماری از رهبران کشور‌های خارجی دیدار‌های دوجانبه خواهد داشت.

برگزاری اجلاس اپک در شنژن در شرایطی صورت می‌گیرد که اقتصاد‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه با چالش‌هایی همچون افزایش تنش‌های تجاری، محدودیت‌های فناوری و ضرورت تقویت زنجیره‌های تأمین جهانی روبه‌رو هستند.

چین با میزبانی این نشست به دنبال تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای توسعه تجارت آزاد و گسترش پیوند‌های اقتصادی میان کشور‌های عضو این سازمان است.

سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه اپک، ۲۱ عضو دارد و اقتصاد‌های عضو آن بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی و تجارت جهانی را به خود اختصاص می‌دهند.