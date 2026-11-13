مرتضی طیبی(نویسنده) گفت: کتاب «ایستگاه آخر» که به تازگی در نشر ۲۷ بعثت نوشته و منتشر شده است، به بازخوانی مقاومت مردم اندیمشک دربرابر بمباران‌های رژیم بعثی می‌پردازد.

نویسنده کتاب «ایستگاه آخر»، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما افزود: این اثر بازسازی لحظه‌های جنگ تحمیلی و حماسه‌های مردم ایران در دوران دفاع مقدس است.

طیبی گفت: این کتاب به دوره‌ای خاص از جنگ تحمیلی می‌پردازد. زمانی که هدف اصلی دشمن، نابودی زیرساخت‌های حیاتی کشور و از کار انداختن خط آهن اندیمشک بود.



وی افزود: این حمله سنگین، منجر به شهادت ۶۰۰ نفر از هموطنان و رزمندگان در اندیمشک شد.

نویسنده کتاب «ایستگاه آخر» گفت: در حالی که دشمن گمان می‌کرد با این بمباران سنگین، اراده مردم و زیرساخت‌های منطقه را در هم شکسته است، تنها دو ساعت پس از پایان حملات، صدای سوت قطار اندیمشک دوباره بلند شد.

مرتضی طیبی افزود: این بازگشت سریع، در کنار تظاهرات پرشور مردم و شعار‌های مرگ بر صدام و مرگ بر آمریکا، نشان‌دهنده مقاومت مردم اندیمشک در سال ۱۳۶۵ بود.

نویسنده کتاب «ایستگاه آخر»، گفت: این کتاب تلاش می‌کند تا مقاومت تاریخی مردم ایران را برای نسل‌های آینده شرح دهد.

کتاب «ایستگاه آخر» به قلم مرتضی طیبی، به تازگی وارد بازار نشر شده است.

بمباران اندیمشک در روز ۴ آذر ۱۳۶۵ و در دوران دفاع مقدس اتفاق افتاده‌ است.

در این حملهٔ هوایی، شهر اندیمشک به مدت دو ساعت، با حمله بیش از ۵۰ جنگنده به صورت مستمر بمباران شد.

از این واقعه به عنوان طولانی‌ترین بمباران بعد از جنگ جهانی دوم یاد می‌شود.

این بمباران، شدیدترین بمباران هوایی مناطق مسکونی در ایران نیز بود.