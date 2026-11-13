امام جمعه جویبار پیگیری‌های استاندار مازندران برای تکمیل سالن پنج‌هزارنفری کشتی این شهرستان را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد این مجموعه به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، امام جمعه جویبار پیگیری‌های استاندار مازندران برای تکمیل سالن پنج‌هزارنفری کشتی این شهرستان را قابل تقدیر دانست و ابراز امیدواری کرد این مجموعه ورزشی به‌زودی به بهره‌برداری برسد.

حجت‌الاسلام محمدی در خطبه‌های نماز جمعه جویبار با اشاره به آغاز ساخت این سالن از سال ۱۳۹۴ گفت: این طرح تا پایان دولت سیزدهم تنها پنج درصد پیشرفت فیزیکی داشت، اما با اختصاص ۷۰ میلیارد تومان اعتبار در دولت شهید رئیسی، روند اجرای آن شتاب گرفت.

وی با قدردانی از پیگیری‌های دولت چهاردهم و استاندار مازندران افزود: دکتر یونسی تاکنون در پنج مرحله روند اجرای این طرح را پیگیری کرده است.

امام جمعه جویبار با اشاره به جایگاه این شهرستان در کشتی کشور، بر ضرورت حمایت واحد‌های تولیدی و اقتصادی از تیم‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: واحد‌های تولیدی می‌توانند در قالب مسئولیت اجتماعی، از تیم‌های جویبار حاضر در لیگ‌های کشوری حمایت کنند.

حجت‌الاسلام محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، آن حضرت را الگوی صبر، استقامت و ولایت‌مداری دانست و خواستار توجه بیشتر مسئولان به فضاسازی شهری متناسب با مناسبت‌های ملی و مذهبی شد. وی استفاده از مشاوران و افراد متخصص را در این زمینه ضروری دانست.

وی همچنین از فرمانداری، مدیران دستگاه‌های اجرایی و موکب‌های برپا شده با عنوان خیمه فاطمی در میدان کشتی، میدان امام، شهر کوهی‌خیل و لاریم قدردانی کرد.

امام جمعه جویبار در پایان بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در شهرستان تأکید کرد و خواستار پرهیز از اختلاف‌افکنی میان نیرو‌های جبهه انقلاب و جریان‌های مذهبی شد.