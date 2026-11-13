به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد در خطبه‌های این هفته نماز عبادی سیاسی جمعه با تسلیت سالروز شهادت بانوی دو عالم حضرت زهرا سلام الله علیها، تشییع و میزبانی از شهدای گمنام در استان را موهبتی برای مردم به ویژه نسل جوان دانست و گفت: این روز‌ها روز‌های مقاومت و ایستادگی در قبال زورگویان و مستکبران است.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد با قدردانی از استقامت و مقاومت ملت ایران گفت: مردم ایران کار تاریخی بزرگی انجام دادند و مسوولان نیز باید در تراز این ایستادگی و مقاومت و متناسب با جایگاه نظام اسلامی عمل کنند.

حجت الاسلام والمسلیمن فاطمی با تأکید بر اینکه کشور ایران، متعلق به امام زمان (عج) است گفت: مسئولان نظام اسلامی مشروعیت خود را از امام زمان (عج) و ولایت‌فقیه می‌گیرند.

وی با بیان اینکه حق و فضیلت ماندگار است گفت: منش و رفتار سیاستمداران نظام اسلامی باید با کارگزاران نظام‌های ظلم متفاوت باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی با اشاره به اینکه نظام جمهوری اسلامی با اتکا به حضور مردم تأسیس شده است، افزود: کشور با قدرت به سوی قله‌های موفقیت و پیروزی نهایی در حرکت است و بی‌تردید، پایان هر سیاهی و تباهی، روشنایی و پیروزی است.