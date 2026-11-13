امام جمعه کاشان: پیام ۱۳ آبان رهبر انقلاب، مرزهای فقه سیاسی شیعه را از «دارالاسلام و دارالکفر» به «استضعاف و استکبار» تغییر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین حسینی در خطبه‌های نماز جمعه در مصلی بقیه‌الاعظم کاشان، با اشاره به بیانات و پیام ۱۳ آبان مقام معظم رهبری گفت: در فقه سیاسی سنتی، جغرافیای جهان بر اساس پذیرش یا عدم پذیرش اسلام به «دارالاسلام» و «دارالکفر» تقسیم می‌شد؛ اما در پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، شاهد تحولی عمیق هستیم که مرز اصلی جهان را میان «مستکبر و مستضعف» و «ظالم و مظلوم» ترسیم می‌کند.

وی با استناد به آیات قرآن افزود: در این معیار جدید، ممکن است کشوری از نظر جغرافیایی مسلمان باشد، اما به دلیل سلطه‌جویی، عادی‌سازی روابط با رژیم صهیونیستی، واگذاری پایگاه به دشمن و مشارکت در جنگ علیه مظلومان، در جبهه استکبار قرار گیرد؛ چنان‌که امروز برخی کشور‌های منطقه چنین وضعیتی دارند. در مقابل، ممکن است کشوری غیرمسلمان باشد، اما در برابر نظام سلطه بایستد که در این صورت شایسته حمایت خواهد بود.

امام جمعه کاشان با اشاره به بخشی دیگر از پیام ۱۳ آبان رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «اعمال مدیریت ایران بر تنگه هرمز و از بین بردن پایگاه‌های نظامی آمریکا، مصداق جهاد ابتدایی علیه استکبار است»،افزود: ساختار سلطه و استکبار ذاتاً دارای تجاوز مستمر است و پایگاه‌های آمریکا ابزار تحکیم این نظم ظالمانه هستند؛ بنابراین اقدام علیه این کانون‌های سلطه در هر نقطه‌ای، دفاع از مستضعفان و شکستن ساختار ظلم محسوب می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به مناسبت روز کتاب و کتاب‌خوانی و سالروز رحلت علامه طباطبایی (ره) گفت: علامه طباطبایی شاگردان برجسته‌ای همچون آیت‌الله جوادی آملی، آیت‌الله مصباح یزدی و شهید مطهری تربیت کرد که ریشه آثار ارزشمند شهید مطهری، بهره‌گیری عمیق از «تفسیر المیزان» است.

حجت الاسلام و المسلمین همچنین با گرامیداشت ۲۵ آبان ۱۳۶۱ و تشییع پیکر ۳۷۰ شهید توسط مردم اصفهان در یک روز، و ۲۶ آبان سالروز آزادسازی سوسنگرد در سال ۱۳۵۹، یادآور شد: سوسنگرد با هدایت و حضور میدانی مقام معظم رهبری و شهید چمران و پیام قاطع امام خمینی (ره) از محاصره دشمن بعثی آزاد شد. وی در پایان، حضرت فاطمه زهرا (س) را الگویی ماندگار برای همه نسل‌ها دانست.