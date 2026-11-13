به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهم‌ترین خبر‌های ورزشی فارس را، امروز ۲۲ آبان ۱۴۰۵ در این بسته خبری بخوانید.

پیروزی هندبالیست‌های کازرونی مقابل نماینده کرمان در لیگ برتر هندبال

تیم استقلال کازرون در هفته سوم لیگ برتر هندبال مردان کشور ساعت عصر امروز در سالن ورزشی تختی میزبان میدکو فراور زرند کرمان بود که مهمان خود را با نتیجه ۳۳ بر ۲۰ شکست داد. نماینده فارس از ۳ بازی ۳ پیروزی کسب کرده و در صدر جدول مسابقات قرار دارد. ابوالفضل قاسمی، پرهام محصلی، ابوالفضل منصوری و امیرمحمد زارعی، ۴ هندبالیست استان فارس به اردوی تیم ملی هندبال ساحلی نوجوانان ایران دعوت شدند. این اردو از ۲۶ تا ۲۹ آبان‌ماه به میزبانی اصفهان برگزار خواهد شد

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وحید گل‌خندان، تیرانداز ملی‌پوش استان فارس، به دلیل عملکرد درخشان در میادین بین‌المللی، در جمع نامزد‌های نهایی جایزه «انتخاب مردمی» فدراسیون جهانی تیراندازی قرار گرفت

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تیم بسکتبال نونهالان استان فارس با کسب چهار پیروزی متوالی در مسابقات منطقه ۶ کشور به مقام قهرمانی رسید و جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات کشور را به دست آورد.

این مسابقات با حضور تیم‌های استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، یزد و منطقه آزاد قشم به میزبانی هیات بسکتبال فارس برگزار شد

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محمدرضا عسکرپور، کشتی‌گیر لارستانی، در مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بر سکوی نخست ایستاد و نشان طلای وزن ۷۹ کیلوگرم را از آن خود کرد. این پیکار‌ها به میزبانی شهرستان تاکستان استان قزوین برگزار شد.