امام جمعه شهر مهستان با تأکید بر ضرورت حمایت عملی از ملت‌های مظلوم غزه و جنوب لبنان، گفت: پشتیبانی از جبهه مقاومت نباید به صدور بیانیه و محکومیت‌های سیاسی محدود شود، بلکه امدادرسانی، کمک‌های انسان‌دوستانه و مشارکت در بازسازی مناطق آسیب‌دیده باید در اولویت قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مرکز البرز، حجت‌الاسلام والمسلمین صفدری در جمع نمازگزاران شهر مهستان، با اشاره به تداوم بحران انسانی در منطقه اظهار کرد: مردم غزه و جنوب لبنان در پی جنگ با مشکلات گسترده‌ای از جمله آوارگی، کمبود مواد غذایی و دارو و تخریب زیرساخت‌های حیاتی مواجه هستند و شرایط آنان نیازمند حمایت جدی و فراتر از مواضع سیاسی است.

وی با بیان اینکه تحولات منطقه و تغییر دولت‌ها در آمریکا و رژیم صهیونیستی نباید موجب تغییر محاسبات راهبردی کشور شود، افزود: جابه‌جایی نخست‌وزیر در تل‌آویو یا تغییر دولت در واشنگتن به‌تنهایی به معنای تغییر سیاست‌های کلان این کشورها در قبال جمهوری اسلامی ایران نیست و تصمیم‌گیری‌ها باید بر مبنای واقعیت‌های سیاسی و راهبردی انجام شود.

امام جمعه مهستان در بخش دیگری از سخنان خود، تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری کشور را از الزامات مقابله با فشارهای خارجی دانست و گفت: ایران با برخورداری از همسایگان متعدد و موقعیت راهبردی در مسیرهای ترانزیتی، ظرفیت‌های قابل توجهی برای توسعه مبادلات اقتصادی و کاهش اثرگذاری محدودیت‌های تجاری دارد.

صفدری با تأکید بر ضرورت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، توسعه مسیرهای ریلی و زمینی و فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی با کشورهای همسایه را از راهکارهای مهم مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا عنوان کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط سیاسی و امنیتی حاکم بر منطقه، تعیین راهبردی مشخص برای عبور از وضعیت نه جنگ و نه صلح را ضروری دانست و تصریح کرد: تقویت توان اقتصادی، توسعه همکاری‌های منطقه‌ای و کاهش آسیب‌پذیری کشور در برابر فشارهای خارجی باید در کانون برنامه‌ریزی‌های کلان قرار گیرد.

امام جمعه مهستان در پایان، بر ضرورت هماهنگی میان سیاست‌های منطقه‌ای و برنامه‌های اقتصادی کشور تأکید کرد و حمایت مؤثر از ملت‌های مظلوم و تقویت توان داخلی را دو ضرورت مهم در شرایط کنونی دانست.