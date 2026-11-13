امام‌جمعه موقت اصفهان: مردم ایران بدون هزینه‌کرد در آمریکا، ارسال سلاح یا دخالت در امور داخلی آن کشور، با ایستادگی بر آرمان‌های خود بر فضای سیاسی آمریکا تأثیر گذاشته‌اند.

به‌ گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی در خطبه‌های نمازجمعه اصفهان افزود: مقاومت ایران دست‌کم پنج پیامد سیاسی در آمریکا شامل شکست حزب حاکم در انتخابات، تغییر محاسبات مسئولان امنیتی آمریکا، تضعیف جایگاه آمریکا در جهان، آشکارشدن فاصله میان خواست مردم و سیاست حاکمان آمریکا، و وادارشدن دموکرات‌ها به بازنگری در سیاست‌های خود ایجاد کرده است.

وی با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا علیه ایران از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ تا تحریم و تبلیغات گسترده گفت: مردم ایران بدون هزینه‌کرد در آمریکا، ارسال سلاح یا دخالت در امور داخلی آن کشور، با ایستادگی بر آرمان‌های خود بر فضای سیاسی آمریکا تأثیر گذاشته‌اند.

عضو مجلس خبرگان رهبری اتحاد و اقتدار را دو رکن وابسته به یکدیگر دانست و گفت: اقتدار نیروهای مسلح، پشتوانه ایستادگی ایران است. وی هشدار داد اگر پایگاه‌های اروپایی و کشورهای دوردست برای کمک به آمریکا وارد عمل شوند، هدف قرار خواهند گرفت.

وی عمل‌نکردن مسئولان به قانون و بی‌توجهی به فساد علنی را عامل آسیب به اعتماد عمومی و اتحاد جامعه دانست و تأکید کرد: مردم منتظر اجرای قانون و رسیدگی به معیشت هستند.

به گفته امام جمعه موقت اصفهان تأمین کالاهای اساسی، خوراک و مسکن از نیازهای ضروری مردم است و طرح‌های استان اصفهان برای عرضه کالاهای اساسی با قیمت مناسب‌تر هنوز به نتیجه نرسیده است.