عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع نمازگزاران کیش، با اشاره به حضور مستمر مردم در اجتماع شبانه و ایستادگی برابر فشار‌های دشمنان، آن را عامل ناکامی توطئه‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست و بر ضرورت کنترل گرانی و تثبیت قیمت کالای اساسی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم، در سخنرانی پس از نماز جمعه کیش، با اشاره به تحولات پس از جنگ و حضور مردم در صحنه گفت: حضور مستمر مردم در اجتماعات شبانه، فرصت میدان‌داری را از دشمنان و جریان‌های مخالف گرفته و نقشه‌های آنان را ناکام گذاشته است.

او افزود: دشمنان تصور می‌کردند با هدف قرار دادن رهبر شهید و فرماندهان ارشد کشور می‌توانند مردم را از صحنه خارج کنند، اما حضور و مقاومت ملت ایران، محاسبات آنان را تغییر داد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی‌مقدم با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های آمریکا افزود: با وجود بیش از هشت ماه فشار و جنگ تحمیلی، زندگی و تأمین نیاز‌های مردم ادامه دارد و برخلاف انتظار دشمنان، کشور با کمبود گسترده کالای اساسی رو‌به‌رو نشده است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهارگرانی و نوسان قیمت‌ها را از مطالبه‌های جدی مردم دانست و گفت: دولتمردان باید با بهره‌گیری از نظر کارشناسان اقتصادی و اتخاذ تدابیر مؤثر، از فشار معیشتی بر مردم بکاهند.

او با اشاره به جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) و مظلومیت ایشان پس از رحلت پیامبر اسلام، به مقایسه شرایط صدر اسلام با دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: امام خمینی (ره) با تکیه بر آموزه‌های مکتب اهل‌بیت و نفوذ معنوی خود، روح تازه‌ای در ملت ایران دمید و زمینه تحول مردم و نیرو‌های مسلح را فراهم کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین مصباحی‌مقدم افزود: پیروزی انقلاب اسلامی بدون مبارزه مسلحانه و با حضور و همراهی مردم رقم خورد و همین تحول فکری و اعتقادی، ارتش را نیز به همراهی با مردم و دفاع از انقلاب سوق داد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به نقش مردم در تحولات منطقه نیز گفت: امروز ملت ایران و ملت‌های منطقه با الهام از مکتب اهل‌بیت، در مسیر مقاومت و ایستادگی حرکت می‌کنند و این حضور می‌تواند زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) باشد.

او با اشاره به پیشرفت توانمندی‌های نظامی کشور در جریان جنگ، تأکید کرد: نیرو‌های مسلح با قدرت برابر دشمن ایستاده‌اند و تجربه جنگ به ارتقای تجهیزات، دقت و برد تسلیحات کشور کمک کرده است.