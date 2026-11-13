نماینده ولی‌فقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز با تاکید بر ضرورت ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمن گفت: تا زمانی که شروط جمهوری اسلامی ایران پذیرفته نشود، نباید سخنی از مذاکره به میان آید.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد روز جمعه با اشاره به شرایط حساس منطقه و تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمنان اظهار کرد: دشمن باید بداند که ملت ایران در برابر فشارها، تهدیدها و زیاده‌خواهی‌های طرف مقابل عقب‌نشینی نخواهد کرد و هرگونه گفت‌وگو و مذاکره باید بر اساس شروط و مطالبات جمهوری اسلامی ایران باشد.

وی با تاکید بر اینکه طرح موضوع مذاکره بدون پذیرش شروط ایران جایگاهی ندارد افزود: تا زمانی که هفت شرط مورد نظر جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمن پذیرفته نشود، نباید سخنی از مذاکره به میان آید زیرا گفت‌ و گو در شرایطی که طرف مقابل همچنان بر مواضع خصمانه خود پافشاری می‌کند، نمی‌تواند تامین‌کننده منافع و مصالح ملت ایران باشد.

امام جمعه اهواز با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از کشور بیان کرد: دشمن باید بداند که مردم ایران در کنار نیروهای مسلح، بیش از هشت ماه است که در میدان حضور دارند و این همراهی و پشتیبانی نشان‌دهنده عزم جدی ملت برای دفاع از استقلال، امنیت و منافع ملی کشور است.

موسوی‌فرد ادامه داد: حضور مردم در کنار نیروهای مسلح، پشتوانه‌ای مهم برای ایستادگی جمهوری اسلامی ایران در برابر تهدیدهای خارجی است و دشمن نباید تصور کند که با اعمال فشار یا ایجاد فضای تهدید می‌تواند اراده ملت ایران را تضعیف کند.

وی با تاکید بر پیوند میان انسجام ملی و توان دفاعی کشور تصریح کرد: مردم و نیروهای مسلح در یک مسیر مشترک برای صیانت از کشور و مقابله با تهدیدهای دشمن حرکت می‌کنند و این همبستگی، یکی از مهمترین مولفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در شرایط کنونی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان با اشاره به حضور نظامی آمریکا در منطقه خاطرنشان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در برابر حضور و مداخله نیروهای آمریکایی در منطقه روشن است و ملت ایران در مسیر مقابله با این حضور، از مواضع خود عقب‌نشینی نخواهد کرد.

وی تاکید کرد: ملت ایران تا زمانی که آخرین نیروی آمریکایی از منطقه اخراج شود، دست از مبارزه نخواهد کشید و این موضع بیانگر عزم و اراده جدی مردم برای پایان دادن به حضور و مداخله نظامی آمریکا در منطقه است.

موسوی‌فرد با تاکید بر تداوم مقاومت و ایستادگی ملت ایران گفت: دشمن باید بداند که محاسباتش درباره اراده مردم ایران نادرست است و حضور مستمر مردم در کنار نیروهای مسلح، نشان می‌دهد که ملت ایران در دفاع از منافع و امنیت خود مصمم است و هیچ‌گونه تهدیدی موجب عقب‌نشینی آن نخواهد شد.

در پایان نماز جمعه این هفته، مراسم اقامه نماز بر پیکر شهدای گمنام توسط آیت اله موسوی جزایری برگزار شد.